ÖZET | Valladolid - Atletico Madrid maç sonucu: 1-2 | Atletico Madrid şampiyon...
La Liga'da son haftaya lider giren Atletico Madrid geriye düştüğü maçta Real Valladolid'i 2-1 yendi ve şampiyon oldu. Diego Simeone'nin ekibi 7 yıl sonra La Liga'da şampiyonluğa ulaşırken sezon başında Barcelona'dan gelen Luis Suarez attığı kritik golle sezona damga vurdu. Atletico Madrid böylece 11.kez şampiyon olmayı başardı.
İspanya La Liga'da şampiyon bu akşam belli oludu. Atletico Madrid tıpkı geçen hafta gibi 1-0 geriye düştüü maçı Angel Correa ve Luis Suarez'in golleriyle 2-1 kazandı ve 86 puanla şampiyon oldu. Diego Simeone'nin ekibi 2013-14 sezonunda sonra ilk kez La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Real Madrid ise son dakikalarda attığı gollerle Villarreal'i 2-1 yendi ancak 84 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.
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Şampiyonluk golü Luis Suarez'den
Sezon başında Barcelona'dan transfer olan Luis Suarez, 21 golle takımına büyük katkı yaparken adeta şampiyonluk golünü de atan isim oldu. Ev sahibi takım Oscar Plano ile 18.dakikada 1-0 öne geçerken 57.dakika Correa skoru eşitledi ve 67.dakikada Suarez galibiyeti ve şampiyonluğu getirdi. Luis Suarez geçen haftada Osasuna karşısında 88.dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirip altın değerinde bir gole imza atmıştı.
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LA LIGA'DA SON 8 SEZONUN ŞAMPİYONLARI
2020-21 Atletico Madrid
2019-20 Real Madrid
2018-19 Barcelona
2017-18 Barcelona
2016-17 Real Madrid
2015-16 Barcelona
2014-15 Barcelona
2013-14 Atletico Madrid
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