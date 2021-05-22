İspanya La Liga'da şampiyon bu akşam belli oludu. Atletico Madrid tıpkı geçen hafta gibi 1-0 geriye düştüü maçı Angel Correa ve Luis Suarez'in golleriyle 2-1 kazandı ve 86 puanla şampiyon oldu. Diego Simeone'nin ekibi 2013-14 sezonunda sonra ilk kez La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Real Madrid ise son dakikalarda attığı gollerle Villarreal'i 2-1 yendi ancak 84 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.

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Şampiyonluk golü Luis Suarez'den

Sezon başında Barcelona'dan transfer olan Luis Suarez, 21 golle takımına büyük katkı yaparken adeta şampiyonluk golünü de atan isim oldu. Ev sahibi takım Oscar Plano ile 18.dakikada 1-0 öne geçerken 57.dakika Correa skoru eşitledi ve 67.dakikada Suarez galibiyeti ve şampiyonluğu getirdi. Luis Suarez geçen haftada Osasuna karşısında 88.dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirip altın değerinde bir gole imza atmıştı.





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LA LIGA'DA SON 8 SEZONUN ŞAMPİYONLARI

2020-21 Atletico Madrid

2019-20 Real Madrid

2018-19 Barcelona

2017-18 Barcelona

2016-17 Real Madrid

2015-16 Barcelona

2014-15 Barcelona

2013-14 Atletico Madrid















