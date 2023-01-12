Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ilk etabında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Valencia Basket ile karşı karşıya geldi. 18. hafta mücadelesinde Valencia, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 81-71 mağlup etti.

Son çeyrek kabusu

Valencia maçı öncesinde Maccabi Tel Aviv deplasmanında da son çeyreğe skor avantajıyla girmesine rağmen kaybeden Anadolu Efes, Valencia karşısında da son çeyreğin başında farkı 6 sayıya kadar çıkardı ama 18-2'lik seri sonucunda rakibine 81-71 mağlup oldu. EuroLeague'de son 3 deplasman maçından mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz, 18 maç sonunda 9 galibiyette kaldı. Anadolu Efes, ligde de oynadığı son 2 deplasman maçından mağlubiyetle ayrılmış durumda.

Valencia Basket ise üst üste 2 mağlubiyet sonrası bu galibiyet ile kendine gelirken 18 maç sonunda 8. karşılaşmasını kazanmış oldu.

Anadolu Efes'te Will Clyburn, 15 sayıyla en skorer ismi olurken Shane Larkin ve Tibor Pleiss da 14'er sayıyla oynadılar. Josep Puerto'nun 15 sayıyla öne çıktığı Valencia Basket'te ise James Webb III 14, Klemen Prepelic 13 sayı üretti.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmaya Bojan Dubljevic ve Josep Puerto'nun dış şut isabetleri ile etkili başlayan Valencia Basket, 7:33 kala 6-2'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında 6-6 ile eşitliği yakalayan temsilcimiz, 4:20 kala Amath M'Baye'den gelen üç sayılık basketle de 8-9 öne geçti. Bojan Dubljevic ile karşılık veren Valencia, 2:50 kala 11-9 öndeydi. Çeyreğin sonuna kadar skor dengede giderken Xabi Lopez-Arostegui'nin 38 saniye kala bulduğu basketle ilk periyot 16-13'lük Valencia üstünlüğüyle sona erdi.

İlk periyot sonucu: Valencia Basket 16-13 Anadolu Efes

Valencia Basket, ikinci çeyreğin başında farkı 5 sayıya çıkarırken Shane Larkin ile üst üste gelen basketler 7:08 kala skoru 20-20 eşitledi. Sonrasında Valencia, skorda tekrar üstünlüğü elde etse de 3:43 kala Rodrigue Beaubois'nın sayısı, durumu 24-25 yaptı. 2:09 kala Josep Puerto'nun üç sayılık basketiyle avantajlı taraf 31-27 ile Valencia'ydı. Vasilije Micic ile bir üçlük isabeti bulan temsilcimiz, ilk yarıyı 31-30 geride kapattı.

İlk yarı sonucu: Valencia Basket 31-30 Anadolu Efes

Üçüncü çeyreğin ilk bölümü, karşılıklı sayılarla dengede geçilse de 5:52 kala Amath M'Baye'nin üç sayılık basketi 38-41 ile Anadolu Efes'i öne taşıdı. 4:37 kala da temsilcimiz yine Amath M'Baye'nin basketiyle 42-45 öndeydi fakat Jaime Pradilla ve Jonah Radebaugh'ın basketleri, 3:10 kala Valencia'yı 46-45 öne geçirdi. 2:17 kala da Jonah Radebaugh'ın üçlüğü ev sahibi ekibi 49-47 ile öne taşıdı. Kalan bölümde Vasilije Micic ve Shane Larkin önderliğinde bir seri yakalayan Anadolu Efes, 6 saniye kala 49-56'lık skor avantajını yakaladı. Valencia, çeyreğe Josep Puerto'nun üçlüğüyle 52-56 son verdi.

Üçüncü periyot sonucu: Valencia Basket 52-56 Anadolu Efes

Son çeyreğe Will Clyburn'ün basketiyle temsilcimiz, 52-58 skor avantajıyla girdi. Valencia'nın cevabına rağmen Anadolu Efes, 8:26 kala Tibor Pleiss'ın sayısıyla 57-60 önde olan taraftı. Sonrasında 18-2'lik seri yakalayan ev sahibi ekip, 2:17 kala James Webb III'ün üçlüğü ile durumu 75-62'ye getirdi. Anadolu Efes, son bölümde Shane Larkin ile etkili olsa da karşılaşmadan 81-71'lik skorla mağlup ayrıldı.

Maç sonucu: Valencia Basket 81-71 Anadolu Efes