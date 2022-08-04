ÖZET | Vaduz - Konyaspor maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor , Vaduz deplasmanına konuk oldu.

7. dakikada Ahmet sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Amilton’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında önünde kalan topu tamamlamak isteyen Amilton’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

10. dakikada ceza sahasın önü sağ çaprazında topla buluşan Tunahan Çiçek’in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Sehic köşeden son anda kornere çeldi.

30. dakikada ceza sahası önünde gelen pasa bekletmeden vuran Rahmanovic’in şutunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

33. dakikada Amilton’un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadziahmetovic’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Amilton’un pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Michalak rakibini çalımlayıp şutunu çekti fakat savunma topu kale çizgisinde çıkarmayı başardı.

55. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Amilton’un şutunu kaleci Büchel parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

62. dakikada ceza yayı önünde rakibinden topu çalan Çekiçi sert vurdu, kaleci Büchel meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic’in kullandığı kornerde Muhammet’in dokunduğu topu kale önünde Dobras çıkardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde yükseklik kazanan topa kafa Calvo kafa vuruşunu yaptı, Dobras bir kez daha meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkarmayı başardı.

68. dakikada ceza alanı önü sağ çaprazında topla buluşan Omerovic’in sert şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

72. dakikada Ulrich’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Sasere’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muric’in şutunda kaleci Büchel başarılı oldu. Kaleciden seken topa kale önünde Muhammet dokundu savunmadan da seken top kale çizgisini geçti ve skorda eşitlik sağlandı. 1-1

90+4. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin şutu üstten auta gitti.

90+6. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Çekiçi’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, Vaduz'la 1-1 berabere kaldı.

Rövanş 11 Ağustos’ta

Konyaspor, rövanşı ise 11 Ağustos’ta kendi evinde oynayacak. Konyaspor, Vaduz’u elemesi halinde Play-Off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Teknik direktör İlhan Palut, kritik maçta takımın yıldız isimleri Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytqyi ve Michalak’a çok güveniyor.