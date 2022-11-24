(ÖZET) Uruguay - Güney Kore maç sonucu: 0-0

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.

Teknik direktör Diego Alonso, kaleyi Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e emanet etti.

Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, de Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.

34. dakikada Güney Kore gole çok yaklaştı. Hwang Ui-jo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta attı.

43. dakikada bu sefer Uruguay gole çok yaklaştı. Godin'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.





57. dakikada Uruguay'da Caceres, sarı kart gördü.

64. dakikada Uruguay'da Suarez oyundan çıkarken yerine Cavani dahil oldu.

75. dakikada Güney Kore'de Hwang Ui-Jo, Na Sang-Ho ve Lee Jae-Sung oyundan çıkarken; Cho Gue-Sung, Lee Kang-In ve Son Jun-Ho oyuna girdi.

79. dakikada Uruguay'da Vecino ve Olivera oyundan çıkarken, Diego Cruz ve Vina oyuna dahil oldu.

88. dakikada Uruguay'da Pellistri oyundan çıkarken, Varela oyuna girdi.

88. dakikada Güney Kore'de Cho Gue-Sung, sarı kart gördü.

90. dakikada Valverde'nin uzaktan şık vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

Uzatma dakikalarında da gol olmayınca Uruguay ile Güney Kore, golsüz berabere kaldı.

Grubun diğer maçında Portekiz ile Gana, saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.







