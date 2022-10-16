(ÖZET) Union Berlin - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-0

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında lider Union Berlin, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Union Berlin'i galibiyete taşıyan goller; 8 ve 21. dakikalarda Janik Haberer'den geldi. Daha önce Schalke deplasmanındaki 6-1'lik galibiyette gol sevinci yaşayan Haberer, ligdeki 3. golüne ulaştı.

Union Berlin, 10. maçında 7. galibiyetini alarak puanını 23 yaptı ve haftayı lider bitirmeyi garantiledi. Borussia Dortmund ise ligde 10. maçında 4. yenilgisini alarak 16 puanda kaldı.