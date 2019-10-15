7DAYS EuroCup D Grubu'nda üçüncü maçlara yenilgisiz giren iki takımın mücadelesinde İspanyol ekibi Unicaja Malaga, temsilcimiz Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk etti.

Ev sahibi Unicaja Malaga, karşılaşmadan 88-83'lük galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yaparken temsilcimiz Galatasaray ise gruptaki ilk yenilgisini aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın resmi karşılaşmalardaki 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Maça Harrison ve Göksenin ile etkili başlayan temsilcimiz, 7:39 kala 0-7'lik üstünlüğü yakaladı. Harrison ve Webster ile sayılar bulan Galatasaray, ilk 5 dakikayı da 6-12 önde geçti. Toupane ve Elegar ile sayılar bulan Malaga, 3:13 kala skoru 13-14'e getirdi. Temsilcimiz, farkı tekrar 5 sayıya kadar çıkarsa da ilk çeyrek 18-21 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 18-21

İkinci çeyreğin başında Galatasaray, 7:38 kala 24-27 önde olsa da Gerun ile etkili olan Unicaja Malaga, 6 dakika kala skoru 29-27'lik üstünlüğü yakaladı. Aaron Harrison ve Zach Auguste ile hücumda tekrar etkili olmayı başaran Sarı-Kırmızılılar, 2:45 kala skoru 32-36 yaptı. Kalan bölümde Deon Thompson ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 41-39 önde kapattı.

İLK YARI SONUCU: 41-39

Aaron Harrison ve Göksenin Köksal ile sayılar bulan Galatasaray, 6:32 kala skoru 47-46 yaptı. Josh Adams ve Waczynski ile sayılar bulan Malaga, 5:22 kala skoru 52-46'ya getirdi. Çeyreğin son bölümünde Toupane ve Waczynski ile sayılar bulan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 64-58 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 64-58

Son çeyreğin başında Toupane ile üst üste üçlük isabetleri bulan Unicaja Malaga, 5:55 kala skoru 78-60'a getirdi. Whittington ile etkili olarak 11-0'lık seri yakalayan temsilcimiz, 3:44 kala skoru 78-71 yaptı. Maçın son bölümünde Harrison ve Göksenin ile üst üste üçlükler bulmasına rağmen temsilcimiz, sahadan 87-83'lük mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 87-83

Galatasaray'da Aaron Harrison 20 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Tai Webster 14, Zach Auguste 13 sayı üretti.

Unicaja Malaga'da Axel Toupane 23 dakikada 22 sayı atarak maçın en skoreri olurken Volodymyr Gedun 13, Deon Thompson 12 sayıyla oynadı.