(ÖZET) Ümraniyespor-Trabzonspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'de 5. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı, Ümraniyespor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Lige 2'de 2'yle başlaması sonrası Antalyaspor'a kaybeden, Galatasaray 'la berabere kalan Trabzonspor, deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyordu. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına amacına ulaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresinde Karadeniz ekibi ataklarını artırdı. Bordo-Mavililer'in aradığı gol Trezguet'le geldi. 60'ta Bakasetas vurdu, kaleci Serkan'dan dönen topu Mısırlı yıldız tamamladı ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünden başka gol sesi çıkmayınca Bordo-Mavililer tek golle kazandı.

2 maç sonra galip gelen Fırtına puanını 10'a yükseltirken, Ümraniye art arda 4. mağlubiyetini aldı ve henüz Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı.





MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

10' Gbamin, rakip ceza sahasının dışından şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

11' Trezgeuet ceza sahası sol çaprazından rakibinden sıyrılıp, çok sert vurdu, Serkan üzerine gelen topu çıkardı.

32' Bakasetas'ın ceza alanı dışından şutu auta çıkıyor.

45' İlk devrenin sonuna +3 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

58' Onur Ayık ceza alanı içinde döndü, yay üzerindeki Umut'a gönderdi, Umut Nayir vurdu ancak isabetsiz.

GOL!

60' Bakasetas ceza sahası dışından vurdu, kaleci Serkan çıkardı, dönen topa Trezeguet vurdu ve Fırtına'yı 1-0 öne geçirdi.

68' Abdülkadir Ömür ceza sahası dışının sağ çaprazından uzak köşeyi düşündü ancak aut.

72' Ceza sahası içinde topla buluşan Adel Bettaieb, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Muhammet Taha Tepe iki hamlede kurtarıyor.

90' Mücadelenin sonuna 5 dakikalık uzatma ekleniyor.

90+2' Trezeguet sol kanattan ortaladı, arka direkte Kouassi gelişine şansını denedi ancak farkla aut.

90+4' Kouassi ceza alanında yeni golcü Umut Bozok'u gördü, Umut müsait pozisyonda ayak içiyle vurdu, kaleci Orkun çıkardı.

Karşılaşmada son düdük çaldı, kazanan Trabzonspor!

Ümraniyespor-Trabzonspor ilk 11'ler:

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Kartal, Sackey, Oğuz, Onur, Valentin, Umut

Trabzonspor: M. Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Trezeguet, Djaniny