(ÖZET) Ümraniyespor-Kayserispor maç sonucu: 2-2

Ümraniyespor ile Kayserispor, Süper Lig 'in 9. haftasında kozlarını paylaştı. Ligde galibiyeti bulunmayan Recep Uçar'lı Ümraniyespor, 2 puanla son sıraya demir atmıştı. İstanbul ekibi, 3 puan hasretine nokta koymak, 2 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde Trabzonspor 'a kaybeden ve 12 puanla 8. sırada bulunan Çağdaş Atan'lı Kayseri temsilcisi ise telafi için sahaya çıktı.

İlk yarıda tek gol

İki teknik adamın da planı tutmadı. İlk yarıda 25. dakikada Sarı-Kırmızılılar deplasmanda Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk devre pozisyon açısından biraz kısır geçince ilk 45'ten başka gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise bambaşka bir futbol oynandı.

Önce attı, sonra atıldı!

İstanbul ekibi ikinci yarıya golle başladı. 48'de Umut Nayir attı, 59'da Tomislav Glumac sahneye çıktı ve Ümraniye 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. 64'te ise Bernard Mensah penaltıda hata yapmadı ve skoru 2-2'ye getirdi. Bu dakikanın ardından iki takım da eşitliği bozmak için baskılarını artırdı ancak gol çıkmadı. İstanbul ekibinin ikinci golünü atan Glumac, 90+2'de Mustafa Pektemek'e yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. 90+4'ün sonunda da maçın hakemi Burak Şeker son düdüğü çaldı, mücadele 2-2 sona erdi.

Hasret 9 maça çıktı

Bu sonuçla Ümraniyespor'un galibiyet hasreti 9 maça çıktı, İstanbul ekibi puanını 3'e yükseltti. Recep Uçar'ıın ekibi ligin dibinden kurtulamadı, Çağdaş Atan'lı Kayseri ise puanını 13 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL!

25' Kemen sağ kanattan ortaladı, Mensah'ı geçen topta arka direkte Cardoso şık bir vuruşla ağları havalandırdı ve deplasmanda Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

48' Sağ kanattan gelişen Ümraniye atağında Geraldo önündeki Oğuz'a gönderdi, oyuna yeni giren Oğuz topu yerden içeri çevirdi, Umut Nayir de net bir vuruşla ağları sarstı, maça dengeyi getirdi: 1-1.

GOL!

59' Lenjani sol çaprazdan ceza sahası çizgisinin az gerisinden serbest vuruşu kullandı, arka direkte Glumac kafayı vurdu ve İstanbul ekibini 2-1 öne geçirdi.

PENALTI!

61' Kemen ceza alanı yayı üzerinden vurdu, ceza sahası içindeki Oğuz'a çarpan topta hakem Burak Şeker 'elle oynama' dedi ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

64' Mensah penaltı atışında hata yapmadı, kaleci Orkun'la topu ayrı köşelere gönderdi: 2-2.

DİREK!

78' Lenjani soldan ortaladı, Geraldo penaltı noktasında bomboş kaldı, kafayı vurdu ve top yan direkten oyun alanına döndü, Onur tamamlamak istedi ancak etkisiz bir şut, top Bilal'de kaldı.

KIRMIZI KART!

90+2' Glumac, Mustafa Pektemek'e yaptığı müdahale sonrasında önce sarı kart gördü. Ardından VAR'dan uyarı geldi, Burak Şeker pozisyonu izledi ve sarıyı iptal edip kırmızı kartını gösterdi. Glumac dışarda, Ümraniye 10 kişi...

Karşılaşma sona erdi.

Ümraniyespor-Kayserispor 11'ler:

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Allyspon, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Avounou, Geraldo, Onur, Umut

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic