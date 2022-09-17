(ÖZET) Ümraniyespor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 7. haftasında İstanbul derbisinde Kasımpaşa ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray 'a kaybeden Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçta gol perdesini Kasımpaşa 36. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ile açtı ve 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken 84. dakikada Kasımpaşa Bahoken ile farkı 2'ye yükseltti. Ümraniyespor 90+9. dakikada Mrsic'in golüyle farkı 1'e indirse de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, uzatma dakikaları işaret edildikten sonra maçın hakemine gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart gördü.

Ümraniyespor galibiyete hasret

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 9'a çıkartırken, henüz 3 puanla tanışamayan ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Ümraniyespor 2 puanda kaldı.





Maçtan dakikalar

14'| Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Celina’nın sert şutunda kaleci Orkun’un yumrukladığı topu savunma uzaklaştırdı.

34'| Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Geraldo’nun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ertuğrul’da kaldı.

35'| Hajradinovic ara pasında Mamadou Fall, ceza sahası içinde kaleci Orkun’un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.

GOL | 36. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

40'| Tirpan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj’ın bekletmeden yaptığı ortaya yakın direkte Hajradinovic’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

45+1'| Umut Nayir'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

İLK YARI SONUCU | Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'| Ümraniyespor, orta alanda kullandığı serbest vuruş sonrası hızlı atakla etkili oldu. Avounou'nun taşıdığı topu ceza sahası sol çaprazında alan Metehan'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

55'| Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Kale önünde Glumac'ın kafa vuruşunda savunmadan seken top 2 kez üst direğe çarparak kornere çıktı.

69'| Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hadergjonaj vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

78'| Ümraniyespor sağ kanattan geliştirdiği atakta Geraldo'nun ortasına arka direkte Del Valle kafa vuruşunu yaptı. Top direğin yanından auta çıktı.

GOL | Ümraniyespor'un atağa çıkmak isterken kaptırdığı topta Tırpan ceza sahasına hareketlendi ve pasını aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Bahoken ise 83. dakikada vuruşunda golü kaydetti.

Kırmızı kart | Ev sahibi Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, uzatma dakikaları işaret edildikten sonra maçın hakemine gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart gördü.

GOL | Ümraniyespor, 90+9. dakikada Mrsic'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Del Valle'nin sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Umut'un indirdiği topu arka direkte Mrsic tamamladı ve topu ağlara gönderdi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Ümraniyespor - Kasımpaşa 11'ler

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Isaak Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Umut.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Mickael Tirpan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken.