(ÖZET) Ümraniyespor-Hatayspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig ’de hafta içi mesaisinin açılış maçında Ümraniyespor ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Ateş hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada 4 gol çıktı. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan ve Hüseyin Göçek'in yönettiği maça iyi başlayan konuk takım, 24. dakikada Ayoub El Kaabi ile öne geçti. Ev sahibi, 39. dakikada Durel Avounou ile eşitliği yakaladı ve ilk 45 dakika 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Bordo Beyazlılar, Saba Lobjanidze ile 53. dakikada bir kez daha öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. 67. dakikada penaltıda hata yapmayan Umut Nayir sonucu belirledi ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ümraniyespor'da Allyson, 78. dakikada kırmızı kart gördü. Topsuz alanda Bertuğ'a yaptığı kafa müdahalesi sonrası VAR'da pozisyonu inceleyen Hüseyin Göçek, Brezilyalı oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Ankaragücü deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönmesinin ardından Hatay'dan 1 puanı kapan Recep Uçar'lı İstanbul ekibi, 11 puan ve maç fazlasıyla 18. sıraya yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Volkan Demirel'li Hatayspor ise 16 puanla 15. basamakta.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 24' Hatayspor, Ayoub El Kaabi'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ümraniyespor savunmasında yapılan hata sonrasında kısa düşen pası önünde bulan El Kaabi, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

GOL | 39' Ümraniyespor, Durel Avounou'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Ceza sahası içerisinde sol çaprazda Yonathan del Valle topu düzelttikten sonra şutunu attı. Kaleci Erce Kardeşler'in ayağına çarpan top kaleye ağlara doğru giderken Durel Avounou dokundu ve golü attı.

GOL | 53. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan El Kaabi’nin pasında Lobjanidze’nin ceza sahası sol çaprazında yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

65. dakikada sol taraftan kullanılan korner de ceza sahası içinde Falette’nin müdahalesiyle Gulumac yerde kaldı ve Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 67. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

74. dakikada sol taraftan Avounou’nun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Bettaib’in kafa vuruşunda top direğin yanında auta gitti.

KIRMIZI KART | 78. dakikada uyarı sonrası VAR kontrolüne giden Hüseyin Göçek, Ümraniyespor oyuncusu Allyson’un top oyunda değilken ceza sahası içinde Bertuğ’a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

87. dakikada Kamil Ahmet’in sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada Ze Luis’in kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı ayağıyla yaptığı kurtarış sonrasında topu kontrol etti.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.