ÖZET | Ümraniyespor - Galatasaray maç sonucu: 0-1

Sezona uzatmalardaki Antalyaspor galibiyeti ve geçtiğimiz hafta evindeki Giresunspor yenilgisiyle başlayan Galatasaray , 3. haftada Süper Lig ’in çiçeği burnundaki ekibi Ümraniyespor’a konuk oldu. Tarihinde ilk kez en üst seviyedeki ligde mücadele eden Ümraniye ise ilk hafta Kadıköy deplasmanından 3-3’lük beraberlikle 1 puan çıkarırken, geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor’a tek golle mağlup olmuştu. İki ekip, bu maçla birlikte tarihinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelmiş oldu. Taraflar daha önce 4 hazırlık karşılaşmasında mücadele etmiş ve Galatasaray bunların tamamını galip tamamlamıştı.

Ümraniyespor 6. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Onur Ayık, ceza sahası dışının çaprazına doğru topu sürükledi. Pozisyonunu bulduktan sonra şutunu attı, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

Galatasaray 12. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile etkili geldi. Ceza sahasına gelen topa penaltı noktası üzerinde Seferovic topuk pasıyla arka direkteki Kerem'e gönderdi. Kerem, topu düzeltip şutunu attı ancak top üstten az farkla auta gitti.

Sarı kırmızılılar 25. dakikada Yunus Akgün'le tehlikeli geldi. Ümraniyespor orta sahada çıkarken topu kaybetti. Torreira topu kazanıp Yunus Akgün'e pasını gönderdi. Milli futbolcu topu kontrol edip açısını bulduktan sonra şutunu attı ancak top direğin yanından az farkla auta çıktı.

Cim Bom 28. dakika Ümraniyespor kalesine gol için geldi. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu topla buluştu. Genç futbolcu orta alanda müsait pozisyondaki Oliviera'ya pasını gönderdi. Portekizli futbolcu topu düzeltti, şutunu attı, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede golü engelledi.

Galatasaray 31. dakikada kontratakla etkili geldi. Muslera hızlı bir degaj ile takımını atağa kaldırdı. Eksik yakalanan Ümraniyespor savunmasına karşı Yunus ve Seferovic ile atağa kalkan sarı kırmızılılarda Yunus topla buluştu. Ceza sahasına doğru topla birlikte giden genç futbolcu topu düzeltip şutunu attı ancak kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

Ümraniyespor 41. dakikada etkili geldi. Galatasaray hücuma çıkarken Nelsson büyük hata yaptı ve geriye attığı topa Del Valle koştu. Ümraniyespor içeriye girip tehlike yarattı, çekilen şutta top kornere çıktı.

Galatasaray 45+1. dakikada gole çok yaklaştı. Kaleyi çaprazdan gören bir noktadan yaklaşık 25 metreden sarı kırmızılı takım frikik kazandı. Sergio Oliviera topun başına geldi, şutunu attı ancak top az farkla auta çıktı.

Maçın en net pozisyonu 50. dakikada gerçekleşti. Kerem Aktürkoğlu'nun gönderdiği ortaya ceza sahası içerisinde Seferovic vurdu, top üst direkten geri geldi. İsviçreli futbolcu dönen topa bir şut daha attı ancak top yandan auta çıktı.

Sarı kırmızılı takım 53. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında Sacha Boey topla buluştu. Şutunu attı ancak Serkan Kırıntılı son anda uçarak topu kornere çeldi.

54. dakikada ceza sahasına gelen topu Oliviera indirdi. Penaltı noktası üzerinde Torreira volesini vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti. Galatasaraylı futbolcular hakeme penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Ali Şansalan yapılan VAR incelemesi sonrasında penaltının olmadı ve maçın korner atışıyla devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Ümraniyespor 69. dakikada Geraldo'nun golüyle 1-0 öne geçti ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

Galatasaray gole çok yaklaştı. 71. dakikada sağ kanattan Sacha Boey ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde olan Mertens kafa vuruşunu yaptı kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

GOL | 86' Galatasaray Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Patrick van Aanholt, Gomis'e pasını gönderdi. Fransız golcü topu önüne alıp şutunu attı ve Galatasaray'ı rakibi karşısında 1-0 öne geçirdi.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda oyuna giren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in golü ile sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Aslan ligin ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken, geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor'a 1-0 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar gelecek deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı. Gomis ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında da oyuna sonradan girip, attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, golü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Müsabakaya yedek başlayan Gomis, 78. dakikada Haris Seferovic’in yerine oyuna dahil oldu. 37 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada da rakip fileleri havalandırdı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçına da yedek başlayan Bafetimbi Gomis, oyuna sonradan dahil olup, attığı golle sarı-kırmızılılar 1-0 galip gelmesini sağlamıştı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan xx, Samet Çavuş xx, Ata Yıldırım xx

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Serkan Göksu xx, Santos xx, Glumac xx, Lenjani xx, Oğuz Gürbulak xx, del Valle xx (Gheorghe dk. 56 x), Mrsic xx (Gagnidze dk. 67 x), Avounou xx (Sackey dk. 66 x), Onur Ayık xx (Geraldo dk. 56 x), Bettaieb xx (Metehan Mimaroğlu dk. 85 ?)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Emre Nefiz, Umut Nayir

Teknik Direktör: Recep Uçar

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Patrick Van Aanholt xx, Torreira xx, Oliveira xx (Cicaldau dk. 85 ?), Emre Akbaba xx (Mertens dk. 46 x), Yunus Akgün xx (Barış Alper Yılmaz dk. 85 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Emre Kılınç dk. 65 x), Seferovic x (Gomis dk. 78 xxx)

Yedekler: Okan Kocuk, Omar, Emin Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Gomis (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Abdulkerim Bardakcı, Boey (Galatasaray), Serkan Göksu, del Valle, Sackey (Ümraniyespor)



