(ÖZET) Ümraniyespor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-0

2038288Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-Lacivertli takım 2019 yılında çıktığı ilk resmi maçında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın tek golünü 82. dakikada Fenerbahçe alt yapısında yetişen Yasir Subaşı kaydetti.

Sarı-Lacivertlilerde Eljif Elmas maçın 47. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ümraniyespor - Fenerbahçe kupa maçının rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Sadık Çiftpınar, ilk resmi maçına çıktı

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor’dan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda’nın AZ Alkmaar takımıyla oynanan hazırlık mücadelesinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti.

Volkan ve Dirar, yaklaşık 5 ay sonra kadroda

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı yaklaşık 5 ay sonra bir resmi karşılaşmada terletti.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan ve Dirar, 145 gün sonra Fenerbahçe formasını resmi maçta giydi.

Her iki oyuncu da Süper Lig’in 3. haftasında 25 Ağustos’ta oynanan Göztepe maçının ardından Fenerbahçe formasına hasret kalmıştı.

Öte yandan Ersun Yanal, Ümraniyespor karşısında Nabil Dirar’ı sağ açıkta görevlendirdi.

Harun’a sakatlık engeli

Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında kalecisi Harun Tekin’den yoksun mücadele etti.

Diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edilen Harun, ilk devrenin büyük bir kısmında sarı-lacivertli kaleyi korumuştu.

Fenerbahçe’de Harun’un yanı sıra sol diz ön çapraz bağı kopan Erten Ersu da Ümraniyespor maçının kadrosunda yer almadı.

Bu oyuncuların dışında uzun süreli sakatlıkları bulunan Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci de Ümraniyespor maçının kadrosunda bulunmadı.

Başkan Ali Koç tribünde

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

Ali Koç, karşılaşmayı kulüp başkan vekili Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli ile izledi.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

ÜMRANİYESPOR: Burak, Alaaddin, Appindangoye, Merthan, Yasir Subaşı (Dk.86 Diabang), Serkan, Timur, Vasilogiannis, Emircan, Bahadır (Dk.62 Madinda), Leandrinho (Dk.75 Atabey)

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena (Dk.61 Andre Ayew), Yassine Beniza (Dk.84 Mehmet Ekici), Islam Slimani (Dk.80 Frey)

GOL: Dk.82 Yasir, (Ümraniyespor)

SARI KART: Slimani (Fenerbahçe) - Diabang (Ümraniyespor)

KIRMIZ KART: Dk.47 Eljif (Fenerbahçe)

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından dakikalar

7'nci dakikada Yasir'in ceza sahası sol çaprazından şutunda topla buluşan Bahadır'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

14'üncü dakikada Eljif'in pası ile ceza yayı içinde topla buluşan Slimani'nin vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.

27'nci dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Slimani meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak hakem Arda Kardeşler Slimani'nin Appindangoye'ye yaptığı faul sebebiyle golü geçersiz saydı.

35'inci dakikada sağ kanattan Bahadır'ın ortası ile ön direkte bulunan Leandrinho'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

38'inci dakikada Şener'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Benzia'nın ortasında meşin yuvarlağa hakim olan Valbuena'nın vuruşunda topa kaleci Burak müdahale etti. Burak'tan oyun alanına dönen topu Benzia, Valbuena'ya aktardı. Valbuena'nın şutunu kaleci Burak kornere çeldi.

41'inci dakikada savunmanın arkasında atılan topla buluşan Şener'in sağ çaprazdan sert şutu kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

47'nci dakikada Eljif, orta sahada rakip oyuncu Timur'a sert müdahalede bulundu. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, Eljif'e hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem Uygulaması'ndan (VAR) pozisyonu izleyen Arda Kardeşler daha sonra Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusunu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

57'nci dakikada Emircan'ın yerden pasında topla buluşan Bahadır'ın vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.

75'inci dakikada Madinda'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Atabey'in şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

82'nci dakikada Alaaddin'in sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda bulunan Yasir'in sert şutu Skrtel'e çarparak ağlara gitti: 1-0.

90+8'inci orta sahada topla buluşan Emircan ceza sahasına kadar girdikten sonra topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Arda Kardeşler, gol öncesindeki faul gerekçesiyle golü iptal etti.



