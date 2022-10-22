(ÖZET) Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-3

Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Ümraniyespor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ümraniyespor'un kendi stadında oynanan ilk karşılaşmada ev sahibi ekip üçüncü dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ümraniyespor'un golünden beş dakika sonra skora denge geldi. Sekizinci dakikada Fatih Karagümrük'te Biraschi'nin attığı golle skor 1-1 oldu.

DIAGNE GİRER GİRMEZ ATTI

Mücadele 1-1 devam ederken karşılaşmanın 54. dakikasında Fatih Karagümrük Teknik Direktör Andrea Pirlo, Mbaye Diagne'yi oyuna aldı. Lawrence'ın yerine oyuna giren Mbaye Diagne, 55. dakikada topla ilk buluşmasında takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Ümraniyespor yeniden beraberliği yakalamak için daha ofansif bir oyun sergiledi, ancak 71. dakikada Umut Nayir'in şutunda top direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip Fatih Karagümrük deplasmanda sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu skorun ardından puanını 12'ye yükselten Fatih Karagümrük 11. sıraya yükselirken, ligde henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor ise son sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük ligde gelecek hafta sahasında Galatasaray 'ı konuk edecek. Ümraniyespor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOL | Ümraniyespor, Geraldo'nun pasında topla buluşan Umut Nayir'in attığı golle öne geçti: 1-0.

GOL | Karagümrük'te Borini'nin kafalya indirdiği topu arka direkte Biraschi filelere gönderdi: 1-1.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL | 54. dakikada oyuna giren Diagne, 55. dakikada yaptığı vuruşla Fatih Karagümrük'ü 2-1 öne geçirdi.

DİREK | 71. dakikada Ümraniyespor'da Umut Nayir'in ön direkte yaptığı vuruşta top direkten döndü.

GOL | Fatih Karagümrük 90. dakikada Borini'nin attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Ümraniyespor - Karagümrük maçı 11'ler

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Mert Güzenge, Murat Ergin Gözütok, Hakan Karabalcık

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir, Popov, Dos Santos, Mustafa Eser, Lenjani, Serkan Göksu (Dk. 78 Mrsic), Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Kartal Kayra Yılmaz), Avounou (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Geraldo (Dk. 69 Del Valle), Onur Ayık (Dk 69 Gheorghe), Umut Nayir

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Lawrence (Dk. 54 Diagne), Ozdoev (Dk. 85 Samed Onur), Kouassi (Dk. 85 Salih Dursun), Kerim Frei (Dk. 54 Adnan Uğur), Borini (Dk. 90+1 Levent Mercan)

GOLLER: Dk. 3 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor) - Dk. 8 Biraschi, Dk. 55 Diagne, Dk. 90 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Ozdoev, Lawrence, Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük)