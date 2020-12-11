ÖZET Ümraniyespor-Boluspor maç sonucu: 0-2

TFF 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u konuk etti. Lige hüsranla başlayan Yarenler, Ankaraspor ve Altay galibiyetleri sonrasında çıkışını sürdürmek için çıkış arayan rakip önünde zorlubir bir mücadele verdi. Hayli temposuz geçen ilk devrede 45+2'de ev sahibinde Gomis, Kerem'in sert müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kutluhan Bilgiç penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Batuhan, topu yandan auta attı. İkinci devrenin son bölümünde ise Kırmızı-Beyazlılar adeta şov yaptı.

Son 10 dakikada coştular

85'te sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Melih'in son çizgiye inerek yaptığı ortayı arka direkte Tugay tamamladı: 0-1. 90+5'te Hamza'nın uzun topu ile ceza sahası dışında buluşan Mihajlovic, kalesini terk eden Ahmet'i şık hareketle çalımladı ve topu boş kaleye gönderdi: 0-2. Üst üste 3. galibiyetini alan Boluspor, ateş hattından çıkarak 12. sıraya kadar yükseldi. Sahasında 6 maçtır kazanamayan, bunların 4’ünde de mağlup olan Ümraniye 1. basamakta kaldı.



