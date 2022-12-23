(ÖZET) Ümraniyespor-Başakşehir maç sonucu: 1-3

Dünya Kupası arası sona erdi, Süper Lig 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Ümraniyespor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ligdeki ilk galibiyetini 13. haftada Alanyaspor karşısında almasının ardından Sivas deplasmanından 1 puan çıkaran son sıradaki Ümraniye, evinde kazanıp ateş hattından uzaklaşmak için umutlanmak istiyordu. Giresunspor galibiyetinin ardından Hatayspor deplasmanından 1 puanla dönen, evinde tarihi bir mağlubiyet alarak Galatasaray 'a 7-0 kaybeden Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, ise deplasmanda kazanıp ağır mağlubiyeti telafi etmek için sahaya çıktı.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu. 2. dakikada Danijel Aleksic, 57. dakikada Serdar Gürler ve 90+3. dakikada Youssouf Ndayishimiye'nin attığı gollerle maçı 3-1 kazanan Başakşehir, 27 puana ulaştı, maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.

Tek golü 17. dakikada Umut Nayir'den gelen Ümraniyespor'un 2 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken İstanbul ekibi, 7 puanla son sırada kaldı. Ümraniyespor formasıyla iç sahada çıktığı son 4 Süper Lig maçında da gol atan Umut Nayir, Enner Valencia ve Mbaye Diagne'nin ardından bu sezon seyircisi önünde 4 maçlık gol serisi yakalayan 3. oyuncu oldu.

Ümraniyespor, 16. haftada Ankaragücü deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Antalyaspor'u konuk edeceği maçta 2'de 2 peşinde olacak.

Maçtan dakikalar:

GOL | 2. dakikada sağ taraftan Serdar Gürler’in içeri çevirdiği topa ön direkte Aleksic’in dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Del Valle’nin arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Geraldo’nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL | 17. dakikada Del Valle’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Onur Atasayar ortasını kale önüne yaptı. Umut Nayir’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

26. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay’ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

GOL | 57. dakikada ceza sahası içinden Mounir’in içeri çevirdiği topa ön direkte Serdar Gürler’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

GOL | 90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Traore’nin şutunda meşin yuvarlak Ümraniyespor savunmasına çarparak sol tarafta Szysz’in önünde kaldı. Szysz’in ortasında Youssouf kafaya topu ağlara gönderdi. 1-3

Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.