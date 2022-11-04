(ÖZET) Ümraniyespor - Alanyaspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig 'de 13. haftanın açılış günü maçları oynandı. Ümraniyespor, sahasında Alanyaspor 'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

Ümraniyespor'u galibiyete taşıyan golleri: 21. ve 69. dakikalarda Umut Nayir ile 38. dakikada Geraldo kaydetti. Umut Nayir, bu akşam attığı 2 golle son 4 haftalık periyotta 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamış oldu. Ümraniyespor'un tek golü ise 56. dakikada Wilson Eduardo'dan geldi.

12. maçı sonunda ligdeki ilk galibiyetine ulaşan Ümraniyespor, puanını 6 yaparken 3 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Alanyaspor ise 13 maç sonunda 16 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Strahil Popov’un sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Yonathan del Valle’nin kafa vuruşunda top, kalenin üzerinden dışarıya gitti.

3. dakikada Yonathan del Valle’nin ceza yayının solundan uzak köşeye yerden vuruşunda kaleci Runar Runarsson, topu kornere çeldi.

GOL | 21. dakikada Ümraniyespor'da Yonathan del Valle'nin sol kanattan yaptığı ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Umut Nayir, takımını öne geçirdi: 1-0.

GOL | 38. dakikada Ümraniyespor'da Geraldo'nun sağ kanattan kullandığı kornerde yerden seken top, kimseye dokunmadan ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Ümraniyespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada orta sahada kapılan top sonrası hızlı gelişen Ümraniyespor atağında sol kanatta topla buluşan Yonathan del Valle'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşu kaleci Runar Runarsson çıkardı.

53. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Jure Balkovec ortasını yaparken Ahmed Hassan'ın arka direkteki kafa vuruşu, kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

55. dakikada Alanyaspor'da Ahmed Hassan'ın pasında Wilson Eduardo'nun ceza sahası dışından şutu, savunmaya çarparak kornere gitti.

GOL | 56. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahasına gelen topa sert bir vuruş yapan Wilson Eduardo, topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1.

58. dakikada Idrissa Doumbia'nın pasında Umut Güneş'in ceza sahası dışından şutu, kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

GOL | 69. dakikada Ümraniyespor'da Durel Avounou, kaptığı top sonrası sol kanatta Adel Bettaieb'i gördü. Bettaieb'in ortasında arka direkte topla buluşan Geraldo, savunmadan kurtulup vuruşunu yaparken direği geçemedi fakat dönen topta Umut Nayir, topu ağlara göndermeyi başardı: 3-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Ümraniyespor, karşılaşmadan 3-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

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Ümraniyespor-Alanyaspor ilk 11'ler:

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Doumbia, Fer, Umut, Efecan, Hassan, Ferhat