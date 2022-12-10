ÖZET | Tuzlaspor - Çaykur Rizespor: 0-1 maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ’a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Rizespor atağında Emircan’ın ceza sahasına gönderdiği ara pasında Deniz topla buluştu. Deniz’in ayak içiyle yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

44. dakikada Tuzlaspor atağında ceza sahası sol ön çizgi üzerinde Adeniyi’nin ara pasında ceza sahası içinde Cisse topla buluştu. Sol çaprazdan Cisse’nin yerden vuruşunda, kaleci topu kontrol etti.

46. dakikada ileri atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Adeniyi, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Tarık, son anda ayağıyla uzaklaştırdı.

49. dakikada Rizespor kaleyi karşıdan gören noktadan Alper Potuk’la kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası sağ tarafına yapılan ortada Emircan’ın kafa vuruşunda kaleci Emre’nin kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

61. dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Adeniyi, kaleye yaptığı vuruşta kaleci topu uzaklaştıramadı. Kalecinin uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Muhammed’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta savunma son anda topu çizgiden çıkardı.

65. dakikada sağ kanattan içeri çevrilen topta Tahaya’nın penaltı noktasından sol köşeye yaptığı vuruşta, savunma son anda müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

73. dakika Adeniyi’nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Ogün, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Tarık’ın kurtarışında top oyun alanına geri döndü.

79. dakikada topla birlikte ceza sahası yayına giren Emircan, sol ayağıyla sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Sancaktepe

Hakemler: Deniz Kayatepe Cem Özbay, Baran Eraslan

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Cisse, Erol Akdağ (Yahaya dk.60), Kone (Muhammed Demirci dk.60), Mata, Adeniyi

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Angeler, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, İbrahim Has, Olatunbosun, Kerem Korkmaz, Mustafa Can

Teknik Sorumlu: Andaç Gürkan Kocabıyık

Ç. Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, , Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Ercan Coşkun dk.89), Bolasie (Van Den Hurk dk.68), Deniz Hümmet, Sefa Yılmaz (Mithat Pala dk.57), Kubilay Kanatsızkuş (Benhur Keser dk.57)

Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Eren Emre, Anıl Yaşar, Miya, Papa

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Emircan Altıntaş (dk. 79) (Ç. Rizespor)

Sarı kartlar: Mata, Sadi Karaduman (Tuzlaspor)

(İHA)