(ÖZET) Türkiye-Tayland maç sonucu: 2-3

Filenin Sultanları, gruptaki ilk maçında Hollanda'nın Arnhem şehrinde Tayland ile karşılaştı. TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelede Sultanlar, rakibine karar seti sonucunda 3-2 kaybetti.

Milliler, ilk seti 25 - 17'lik skorla kazanırken, ikinci set Tayland'ın 31-29'luk üstünlüğüyle geçildi. Filenin Sultanları, 3. seti 25-22'yle alarak 2-1 öne geçti. Maçı bırakmayan Tayland, 4. seti 25-19 kazandı ve maçta karar setine geçildi. Final setini Tayland, Milliler karşısında 15-13'lük skorla aldı ve maçı 3-2 kazandı.

İlk set sonucu: 25-17 (TÜRKİYE)

İkinci set sonucu: 31-29 (TAYLAND)

Üçüncü set sonucu: 25-22 (TÜRKİYE)

Dördüncü set sonucu: 25-19(TAYLAND)

Karar seti sonucu: 15-13 (TAYLAND)

Milli takımımız karşılaşmaya Simge, Hande, Ebrar, Saliha, Zehra, Eda ve Cansu ilk 6'sı ile başladı.

Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları sahneye çıkıyor... Tarihte 5. kez dünya arenasında yer alan ve tarihi kürsü başarısı için sahaya çıkacak A Milli Kadın Millilerimiz, B Grubu'nda ilk maçını Tayland'la, Hollanda'nın Arnhem şehrinde oynuyor. Filenin Sultanları ardından Polonya'nın Gdansk şehrine geçecek ve kalan grup maçlarını burada tamamlayacak.

Grupta ilk 4’e giren takımlar 2. tura çıkacak. Tur atlayan takımlar ayrıca, ilk 4 içinde yer alan takımlarla oynadıkları maçların puanlarını da taşıyacak. A ve D Grubu'ndaki takımlar E Grubu'nu, B ve C Grubu'ndaki takımlar da F Grubu'nu oluşturacak. nitekim gruptan çıkarsak Filenin Sultanları 2. turda F Grubu'nda yer alacak ve 4 Ekim'de başlayacak 2. tur maçları için Polonya'nın Lodz şehrine geçecek.