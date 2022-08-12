(ÖZET) Türkiye - Slovenya maç sonucu: 103-104

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve 2022 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bugün ikinci hazırlık maçına Slovenya karşısında çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve kıyasıya bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 90-90 eşitlikle tamamlanırken, Ay-Yıldızlılar sahadan 104-103 mağlup ayrıldı.

Milli takımda Furkan Korkmaz kaydettiği 33 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Slovenya'da Goran Dragic 28, Luka Doncic 23 sayıyla oynadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye; Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sadık Kabaca, Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Slovenya'nın ilk 5'i ise Goran Dragic, Doncic, Zoran Dragic, Cancar ve Tobey'den oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, hücumda Furkan Korkmaz'ın etkili oyunuyla ilk 4 dakikayı 12-9 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde kenardan gelen Alperen ve Onuralp ile hücumda etkili olan Türkiye, faul hakkı erken dolduğu için Slovenya'nın faul çizgisinden bulduğu sayılara engel olamadı. Milli takım, ilk periyodu 26-21 önde kapattı.

İkinci periyoda Prepelic'in skorer oyunuyla başlayan Slovenya, periyodun bitimine 7:34 kala skoru 29-29'a getirdi. Periyodun ilerleyen bölümlerinde oyundaki üstünlüğü ele alan Slovenya, Cancar'ın ilk yarının bitimine 2:49 kala bulduğu üç sayılık isabet ile farkı 6'ya çıkardı: 36-42. Periyodun son bölümünde aradaki farkı korumayı başaran Slovenya, soyunma odasına 46-40 önde girdi.

Üçüncü periyoda iki takım da hücumda etkili başladı. Milli takım, Cedi ve Furkan ile sayılar üretirken; Slovenya, Doncic ve Goran Dragic ile hücumda etkili oldu ve periyodun bitimine 4:48 kala gelen televizyon molasına milli takım, 55-58 geride girdi. Periyodun geri kalan bölümünde oyuna ağırlığını koyan Slovenya, Doncic ve Goran Dragic ile farkı açmaya başladı ve karar periyoduna 73-62 önde girdi.

Karar periyoduna iki takım da tutuk başladı. Periyodun ilk 4 dakikasında rakibinin sadece 2 sayı atmasına izin veren milli takım, Sertaç Şanlı'nın serbest atış isabetleriyle bitime 5:40 kala farkı 6'ya indirdi: 69-75. Milli takım mücadelenin bitimine 25 saniye kala Alperen Şengün'ün basket faulüyle farkı 3'e indirdi. Slovenya'nın hücumdaki top kaybının ardından Furkan Korkmaz'ın serbest atış isabetleriyle fark 10 saniye kala 1'e indi: 88-89. Dragic'in 2 serbest atıştan birinde isabet sağlamasının ardından son hücumda milli takım, Furkan Korkmaz ile isabeti buldu ve karşılaşma 90-90 ile uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde milli takım Furkan Korkmaz ile etkili olurken; Slovenya ise Goran Dragic ile sayılar buldu. Karşılaşmanın bitimine 18 saniye kala Goran Dragic, üç sayılık isabet ile takımını 104-103 öne geçirdi. Son pozisyonda sayıyı bulamayan milli takım, karşılaşmadan 104-103 mağlup ayrıldı.

Luka Doncic'e büyük ilgi

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic'e maçı izlemeye gelen taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Taraftarlarla fotoğraf çektiren Doncic, maçta ise 23 sayı 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri ile mücadele etti.

İstanbul'da 3 maç

Milli takımda 2. coach Ergin Ataman dönemiyle 12 Dev Adamımız ilk iki sınavını Ukrayna ve Slovenya karşısında verdi. İstanbul ayağında 3 maça çıkacak Millilerimiz Slovenya'nın ardından pazar günü de Polonya'yla karşılaşacak. Ardından Atina'ya geçecek 12 Dev Adamımız, 17 Ağustos'ta Yunanistan, 18 Ağustos'ta Polonya ve 19 Ağustos'ta da yine ev sahihibiyle hazırlık maçlarını noktalayacak.

25 Ağustos'ta rakibimiz Letonya

Ay-Yıldızlılar, 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda 25 Ağustos'ta deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos‘ta sahasında Sırbistan ile karşılaşacak. 12 Dev Adamımız ardından 1 Eylül'de başlayacak 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. A Grubu'nda Karadağ, Bulgaristan, ev sahibi Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Çağlar Özkan

TÜRKİYE: Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz 33, Cedi Osman 24, Sadık Kabaca 2, Sertaç Şanlı 8, Alperen Şengün 19, Şehmus Hazer 4, Onuralp Bitim 8, Yiğitcan Saybir 5, Melih Mahmutoğlu, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Haltalı, Metecan Birsen

SLOVENYA: Goran Dragic 28, Doncic 23, Zoran Dragic 7, Cancar 12, Tobey, Nikolic 2, Dimec 4, Muric 10, Blazic, Prepelic 14, Samar 4, Hrovat

1'İNCİ PERİYOT: 26-21

İLK YARI: 40-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-73

NORMAL SÜRE: 90-90

5 FAUL: 43.50 Alperen Şengün (Türkiye), 34.12 Dimec (Slovenya)



