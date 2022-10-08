(ÖZET) Türkiye-Sırbistan voleybol maç sonucu: 0-3
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu dördüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaştı. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları zorlu rakibine diş geçiremedi, 25-20, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kaybetti.
FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu. Milli Takım grubundaki son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Ancak Filenin Sultanları zorlu rakibine diş geçiremedi.
Ay-Yıldızlılar ilk sette rakibine 25-20 kaybetti ve 1-0 geriye düştü. İkinci sette de pek etkili olamayan ve oyun üstünlüğünü Sırbistan'a veren Kırmızı-Beyazlılar bu kez de 25-21 kaybetti ve setlerde durum 2-0'a geldi. 3. sette Millilerimiz biraz daha oyuna ortak olsa da son seti 25-23 kaybedince 3-0 mağlup oldu ve ikinci turu yenilgiyle tamamladı.
Ay-Yıldızlılar bu sonuçlarla 2. tur F Grubu'nda Tayland, Amerika Birleşik Devletleri ve Sırbistan'a yenilirken Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya'yı mağlup etti.
SALON: Atlas Arena
HAKEMLER: Andrew Cameron (Kanada), Joo-Hee Kang (Kore)
SIRBİSTAN: Mihajlovic, Aleksic, Boskovic, Busa, Stevanovic, Drca, Pusic (L) (Mirkovic, Bjelica, Lazovic)
TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Derya, Eda, Simge (L) (Elif, Meliha, Meryem, İlkin, Hande, Aylin (L), Ayçin)
SETLER: 25-20, 25-20, 25-23
Türkiye-Sırbistan
1.SET SONUCU | 20-25
2.SET SONUCU | 21-25
3.SET SONUCU | 23-25