(ÖZET) Türkiye-Sırbistan voleybol maç sonucu: 0-3

FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu. Milli Takım grubundaki son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Ancak Filenin Sultanları zorlu rakibine diş geçiremedi.

Ay-Yıldızlılar ilk sette rakibine 25-20 kaybetti ve 1-0 geriye düştü. İkinci sette de pek etkili olamayan ve oyun üstünlüğünü Sırbistan'a veren Kırmızı-Beyazlılar bu kez de 25-21 kaybetti ve setlerde durum 2-0'a geldi. 3. sette Millilerimiz biraz daha oyuna ortak olsa da son seti 25-23 kaybedince 3-0 mağlup oldu ve ikinci turu yenilgiyle tamamladı.

Ay-Yıldızlılar bu sonuçlarla 2. tur F Grubu'nda Tayland, Amerika Birleşik Devletleri ve Sırbistan'a yenilirken Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya'yı mağlup etti.

SALON: Atlas Arena

HAKEMLER: Andrew Cameron (Kanada), Joo-Hee Kang (Kore)

SIRBİSTAN: Mihajlovic, Aleksic, Boskovic, Busa, Stevanovic, Drca, Pusic (L) (Mirkovic, Bjelica, Lazovic)

TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Derya, Eda, Simge (L) (Elif, Meliha, Meryem, İlkin, Hande, Aylin (L), Ayçin)

SETLER: 25-20, 25-20, 25-23

Türkiye-Sırbistan

1.SET SONUCU | 20-25

2.SET SONUCU | 21-25

3.SET SONUCU | 23-25