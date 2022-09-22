UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takımımız, 5. karşılaşmasında Lüksemburg’u konuk etti. İlk 4 maçını 12 puan ile lider olarak geride bırakan Stefan Kuntz yönetimindeki Milliler, 1 puanı son anlarda kurtardı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Tobias Stieler'in yönettiği 90 dakikayı 3-3'lük eşitlikle tamamlayan Milli Takımımız, B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

13 puanda yükselen ve liderliğini sürdüren Ay-Yıldızlılar'ın gollerini; 16. dakikada Cengiz Ünder (Penaltı), 39. dakikada Maxime Chanot'dan (Kendi kalesine) ve 87. dakikada İsmail Yüksek attı. Milliler, 25 Eylül'de Faroe Adaları'na konuk olacağı maçta C Ligi Grup 1'i tamamlayacak.

3 isabetli şutla 3 gol bulan Lüksemburg'a 1 puanı getiren sayılar; 8. dakikada Marvin Martins, 37. dakikada Danel Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi. 8 puana yükselen Lüksemburg, 5. haftayı 2. sırada tamamladı.

Grupta oynanan diğer maçta Litvanya ile Faroe Adaları, 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

GOL | 8' Kaleci Moris'in uzun mesafeli pasında savunma arkasına koşu yapan Martins, Eren ile Uğurcan'ın anlaşmazlık yaşaması sonrası topu boş kaleye gönderdi. Ağlara giden topu engellemek için mücadele eden Çağlar Söyüncü, direğe çarpması sonucu sakatlık yaşadı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti. 0-1

13' Zeki'nin arka direğe yaptığı ortaya hareketlenen Kerem, topu Enes'e indirmek istedi. Araya giren Lüksemburg savunması, milli forvete şut şansı tanımadı.

15' Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, Chanot'un müdahalesi sonrası yerde kaldı, Alman hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 16' Penaltıda topun başına gelen Cengiz Ünder, hata yapmadı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yıldız solak, 43. milli maçında 14. golünü kaydetti. 1-1

18' Halil'in ara pasına koşu yapan Enes Ünal'ın ceza sahasının sol çaprazından attığı şutta açıyı iyi kapatan Moris, kalesini gole kapattı.

23' Halil Dervişoğlu'nun kaleye yakın mesafede attığı şutta top farklı şekilde auta çıktı.

25' Kerem'in sol çizgiden çevirdiği topa koşu yapan Enes, ön direkte topa dokundu. Meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

GOL | 37' Kaan Ayhan'dan topu kapan Sanches, ceza sahasına doğru koşu yaparken boş durumda olan Sinani'yi gördü. Sol çaprazdan tek vuruş yapan Sinani, ağları sarstı ve konuk takım öne geçti. 1-2

GOL | 39' Sağ kanattan Cengiz Ünder’in yaptığı ortada kale önünde ters vuruş yapan Chanot meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-2

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

51' Kerem'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Moris kurtardı.

60' Cengiz Ünder'in ceza sahasına yaptığı ortaya kaleye çok yakın mesafeden kafa vuruşu yapan Enes Ünal, kaleci Moris'i geçemedi.

62' Milliler, gol için bastırıyor. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in yaptığı ortaya çok iyi yükselen Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda Lars Gerson, topu çizgiden çıkardı.

GOL | 69' Sinani'nin uzun pasında sağ kanatta topu kontrol eden ve ceza sahasına giren Florian Bohnert, boş durumda olan Gerson'u gördü. Ülkemizde Ankaragücü ve Eyüpspor formaları da giyen tecrübeli golcü, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

GOL | 87' İrfan Can Kahveci’nin ortasında ceza sahası dışında bulunan Zeki Çelik, topu İsmail Yüksek’e indirdi. Milli formayı ilk kez giyen genç yıldızın ceza yayı civarından harika vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

Alman hakem Tobias Stieler, son düdüğü çaldı ve 90 dakika 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Tobias Steiler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Akgün), Orkun Kökçü (Dk. 81 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Serdar Dursun), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Enes Ünal

LÜKSEMBURG: Moris - Jans, Chanot (Dk. 46 Gerson), Martins (Dk. 53 Bohnert), Pinto, Borges Sanches, Sebastien Thill, Barreiro, Vincent Thill (Dk. 75 Rupil), Gerson Rodrigues (Dk. 85 Skenderovic), Sinani

GOLLER: Dk. 16 (P) Cengiz Ünder, Dk. 39 Chanot (KK), Dk. 87 İsmail Yüksek (Türkiye) - Dk. 8 Martins, Dk. 37 Sinani, Dk. 69 Gerson Rodrigues (Lüksemburg)

SARI KARTLAR: Cengiz Ünder (Türkiye) - Martins (Lüksemburg)