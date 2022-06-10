(ÖZET) Türkiye-Kazakistan Ümit Milli maç sonucu: 0-0

Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan'ı ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta eşitlik bozulmadı ve 90 dakika 0-0 sona erdi. 58. dakikada Kassabulat'ın direkt kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan son sıradaki Kazakistan karşısında maçı baştan sonra üstün götüren ancak aradığı golü bulamayan Tolunay Kafkas yönetimindeki 8 puanlı Ay Yıldızlılar, Danimarka'nın evinde İskoçya ile 1-1 berabere kalması sonrası grubu 3. sırada bitirdi, Avrupa Futbol Şampiyonası hayallerine veda etti.

8 puanla 3. sırada kalan Ümit Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı kalmadı.

Ümit Milliler, son maçını 14 Haziran'da Danimarka ile deplasmanda oynanacak. 9. Grup'ta 20 puanla liderlik koltuğunda oturan Belçika, Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılım hakkı elde ederken 14 puanlı Danimarka Play-Off oynayacak.

Tolunay Kafkas yönetimindeki Milliler, eleme aşamasını iç sahada maç kazanamadan tamamladı.

2 puana yükselen son sıradaki Kazakistan ise deplasmandaki ilk puanını Türkiye karşısında aldı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Kari A Hovdanum, Andrew Christiansen, Dan Petur Pauli Hojgaard

TÜRKİYE: Emre Bilgin - Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ahmetcan Kaplan, Emre Kaplan (Dk. 69 Ravil Tagir), Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan İlkhan (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Umut Güneş (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Aral Şimşir (Dk. 59 Doğucan Haspolat), Enis Destan (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım), Ali Akman

KAZAKİSTAN: Ustimenko - Skvortsov, Kassabulat, Zhumakhanov, Sovet, Sagnayev, Kalmyrza, Karaman (Dk. 81 Seidakhmet), Usenov (Dk. 80 Ulshin), Basmanov (Dk. 69 Nazymkhanov), Sviridov (Dk. 63 Satyshev),

SARI KARTLAR: Ali Akman (Türkiye) - Sultan Sagnayev, Seidakhmet (Kazakistan)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Kassabulat (Kazakistan)







