(ÖZET) Türkiye - Kanada voleybol maçı sonucu: 3-0

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Voleybol Dünya Şampiyonası'nın son 16 turundaki ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. İkinci tura 3-0'lık Almanya galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, Kanada'yı da 3-0 ile geçmeyi başardı. Millilerimiz, 7 Ekim'de ABD ve 8 Ekim'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SONUCU: Türkiye 3-0 Kanada

Kadın Voleybol Milli Takımımız, Kanada karşısında ilk seti 25-22'lik üstünlükle tamamladı. İlk sette en skorer isim 8 sayıyla Milli Takımımızdan Ebrar Karakurt oldu. Ebrar, 8 hücum sayısıyla ilk sette büyük fark yarattı. Kanada'da ise Kiera Van Ryk, 6 sayıyla oynadı.

İLK SET SONUCU: Türkiye 25-22 Kanada

Ebrar Karakurt şov!

İkinci çeyreğin son bölümünde Ebrar Karakurt'un servis sayılarıyla Millilerimiz, 19-23'ten geri geldi. Filenin Sultanları, setin sonunu müthiş oynayarak 26-24 set sonucuyla 2-0'ı yakaladı. İkinci set sonunda Ebrar Karakurt, 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer isim konumundayken Kanada'da Kiera Van Ryk'ın da 13 sayısı bulunuyor.

İKİNCİ SET SONUCU: Türkiye 26-24 Kanada

Üçüncü setin son bölümünde Filenin Sultanları, maçı kapatmakta sıkıntı yaşadı. Kanada, 24-21'den geri gelmeyi başardı. Fakat yeniden reaksiyon göstermeyi başaran Millilerimiz, seti 28-26 ile kazanarak maçtan da 3-0 ile galip ayrılmış oldu. Ebrar Karakurt, 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Kanada'da da Kiera Van Ryk, 20 sayıyla oynadı.

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: Türkiye 28-26 Kanada

SALON: Atlas Arena

HAKEMLER: Angela Grass (Brezilya), Noemi Karina Rene (Arjantin)

TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha, İlkin)

KANADA: Gray, Cross, Van Ryk, Howe, Maglio, King, Palermo (L) (Savard, Livingston)

SETLER: 25-22, 26-24, 28-26

Sıradaki rakip ABD

Millilerimiz, kalan iki karşılaşmada ABD ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İlk olarak 7 Ekim Cuma günü 18:30'da ABD ile karşılaşacak Filenin Sultanları, son maçında ise 8 Ekim Cumartesi günü 18:30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan, şu ana şampiyonada oynadığı 6 maçı da kazanırken ABD ise tek yenilgisini Sırbistan'a karşı alıp diğer maçlarını kazanmış durumda.

Millilerden üst üste 6 galibiyet

Kadın Voleybol Milli Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'na Tayland mağlubiyeti ile başlamıştı. Sonrasında Milliler, ilk tur gruplarında Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya'yı devirmeyi başardı. İkinci tur grubunda da ilk maçında Almanya'yı 3-0 ile geçen Filenin Sultanları, Kanada'yı da 3-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Kanada da galibiyetle başlamıştı

İlk tur gruplarında ABD ve Sırbistan'a 3-0'lık skorlarla kaybeden Kanada Kadın Voleybol Milli Takımı, ikinci tur gruplarındaki ilk maçında Tayland'ı 3-1 ile geçmişti. Kanada'nın en skorer ismi 25 sayıyla Alexa Gray olurken ülkemizde Türk Hava Yolları SK forması giyen Kiera Van Ryk de 24 sayıyla oynamıştı. Kanada, son 16 turundaki ilk yenilgisini Filenin Sultanları'na karşı almış oldu.