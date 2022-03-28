(ÖZET) Türkiye - İtalya maç sonucu: 2-3

A Milli Futbol Takımı, bugün Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi.

Konya’da oynanan hazırlık maçında A Millilerimiz 3-2 kaybetti.

Daha önce İtalya ile oynadığı 14 maçın 10’unda sahadan mağlup ayrılıp 4 beraberlik alan Ay-Yıldızlılar, son Avrupa şampiyonu unvanlı rakibini tarihinde hiç mağlup edemedi.

İtalya’ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Bryan Cristante, 39. dakikada Giacomo Raspadorive 69. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

Türkiye'nin gollerini 4. dakikada Cengiz Ünder ve 83. dakikada Serdar Dursun’dan geldi.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde ise 9 gol gördü.

Maçtan dakikalar

4' l Cengiz Ünder orta mesafeden golü kaydediyor. Oyuncu bulduğu boşlukta topu kontrol ediyor ve yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderiyor. Topun kalenin tam ortasına doğru gelmesine rağmen, kaleci bu şutu kurtaramadı.

15' l Gianluca Scamacca sert ve güzel bir vuruş yapıyor. Oyuncu pası kontrol ediyor, kaleye bakıyor ve ceza sahasının kenarından vuruşunu yapıyor. Bu şut kaleciye zorluk yaşatabilirdi, ancak top defans oyuncusuna çarpıp uzaklaştı.

22' l Cristiano Biraghi ceza sahasının kenarından vuruşunu yapıyor, ancak top farklı bir şekilde üstten dışarı gidiyor.

35' I Bryan Cristante bulduğu boşlukta serbest vuruştan gelen topla buluşuyor ve yere doğru yaptığı kafa vuruşuyla sol direğin dibinden topu ağlara gönderiyor.

39' I Sandro Tonali ceza sahası içindeki mücadeleden sonra topu Giacomo Raspadori ile buluşturdu ve oyuncu bekletmeden yerden yaptığı vuruşla topu kalenin ortasından ağlara gönderdi. Skor 1-2

51' I Hakan Çalhanoğlu kendisine gönderilen isabetli pası kontrol ettikten sonra ceza sahasının kenarından şansını deniyor. Kaleci Gianluigi Donnarumma rahat bir kurtarış yaparak kalenin ortasına giden bu topu çıkartıyor.

69' I Golü atan oyuncu Giacomo Raspadori, Cristiano Biraghi tarafından kendisine gönderilen ara pasta topla buluşuyor ve ceza sahası içinde akıl dolu bir hareketle topu sol alt köşeden ağlara gönderiyor. Skor 1-3

83' l Köşe vuruşu kullanılıyor ve Çağlar Söyüncü kafayla topu indiriyor, topla buluşan Serdar Dursun hata yapmıyor ve yaptığı vuruşla topu ağlara gönderiyor. Skor 2-3

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Türkiye - İtalya maçı 11'leri:

Türkiye: Altay, Merih, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Ozan, Enes, Cengiz, Kerem

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessina, Cristante, Tonali, Zaniolo, Scamacca, Raspadori



