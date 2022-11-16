(ÖZET) Türkiye - İskoçya maç sonucu: 2-1

Dünya Kupası için futbola verilen arada iki özel maç planı olan Milli Takım ilk sınavında İskoçya ile karşılaştı. Diyarbakır'ın tarihinde ilk kez Ay-Yıldızlılar’a ev sahipliği yaptığı karşılaşmada yıldızlarımız hata yapmadı. UEFA Uluslar Ligi defterini Lüksemburg beraberliği ve Faroe Adaları yenilgisiyle kapatan Kırmızı-Beyazlılar, İskoçya karşısında oynadığı dominant oyunla kazanmayı başardı.

Cumartesi rakip Çekya

Millilerimiz'e galibiyeti getiren golleri 40'ta Ozan Kabak ve 49'da Cengiz Ünder attı. İskoçya'nın tek sayısı ise 62'de John McGinn'den geldi. Milliler hem oynadığı dominant futbol hem de aldığı skorla moral depoladı. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep’te Çekya ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın ilk yarısı oynanıyor.

6' Hakan Çalhanoğlu uzaklardan vurdu, kaleci Gordon kornere çeldi.

7' Hakan bu sefer daha uzaktan şansını denedi, Gordon sektirdi, dönen topa Cenk vurdu, auta gitti. Cenk için ofsayt bayrağı da havada.

17' Orkun savunma arkasına sarkan Cengiz'i gördü, Cengiz sağ çaprazdan vurdu, korner.

DİREK!

18' İrfan Can ortaladı, Ozan Kabak kafayı vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü.

31' McGinn gelişine ceza yayının üzerinden şansını denedi ancak top çerçeveyi bulmadı.

ÇOK NET KAÇTI!

37' Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna giren Eren Elmalı savunmanın arkasına sarktı ve ceza alanı sol çaprazında kaleci Gordon'la karşı karşıya kaldı, şutunda 39 yaşındaki kaleci gole izin vermedi.

GOL!

40' Hakan serbest vuruşta ortaladı, Ozan Kabak ceza sahasında iyi yükseldi, kafayı vurdu ve Millilerimiz 1-0 öne geçti. Genç stoper 18. dakikada da direğe takılmıştı.

45' Orta alanda kazandığımız topta Cengiz rakip kaleye doğru hareketlendi, ceza alanına girmeden çok iyi vurdu ancak top az farkla dışarda.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

49' Cengiz Ünder sağ kanattan harika taşıdı, ceza alanına girdi, kalecinin sağına doğru yerden bıraktı.

53' Cenk Tosun, Cengiz gibi sağ kanattan ceza alanına girdi, rakibinden sıyrıldı, vurdu ancak dışarda.

62' McGinn sol kanattan geldi, ceza alanına girdi, çaprazdan uzak köşeye vurdu ve farkı 1'e indirdi: 2-1.

77' Enes Ünal sağ çaprazdan vurdu, Gordon başarılı.

90' Karşılaşmanın sonuna +3 ekleniyor.

Mücadelede son düdük çaldı.

Türkiye-İskoçya 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Cenk Özkaçar, Çağlar, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Cengiz, Cenk Tosun.

İskoçya: Gordon, Tierney, Jack Hendry, Hanley, Robertson, McTominay, Gilmour, McGinn, Ryan Fraser, Armstrong, Dykes.