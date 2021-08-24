ÖZET | Türkiye-Hollanda maç sonucu: 3-0
2021 CEV Avrupa Şamopiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Voleybol Takımımız, gruptaki 5. maçında 5. galibiyetini elde etti. Hollanda'yı 3-0 mağlup eden milliler böylece, gruptan lider olarak bir üst tura adını yazdırdı.
A Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor.
Grubun son maçında Hollanda ile karşılaşan Filenin Sultanları, güçlü rakibini rahat ve üstün bir oyunla 3-0 mağlup etti ve lider olarak bir üst tura çıkmayı başardı.
Karşılaşmanın setleri;
Birinci set: TÜRKİYE-Hollanda: 25-21
İkinci set: TÜRKİYE-Hollanda: 25-21
Üçüncü set: TÜRKİYE-Hollanda: 25-20