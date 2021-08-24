ÖZET | Türkiye-Hollanda maç sonucu: 3-0

A Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor.

Grubun son maçında Hollanda ile karşılaşan Filenin Sultanları, güçlü rakibini rahat ve üstün bir oyunla 3-0 mağlup etti ve lider olarak bir üst tura çıkmayı başardı.

Karşılaşmanın setleri;

Birinci set: TÜRKİYE-Hollanda: 25-21

İkinci set: TÜRKİYE-Hollanda: 25-21

Üçüncü set: TÜRKİYE-Hollanda: 25-20