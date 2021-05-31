ÖZET | Türkiye - Gine maç sonucu: 0-0

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım ilk hazırlık maçında Azerbaycan Milli Takımı'nı Alanya'da oynanan maçta 2-1 mağlup etmişti. A Milli Takım Gine karşısında son anlarda önemli fırsatlar yakalasa da gol bulamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Euro 2020 öncesi 26 kişilik kadronun yarın açıklanması bekleniyor. Daha sonra A Milli Takım ikinci etap kamp çalışmaları için 2 Haziran tarihinde Almanya'ya gidecek.

Stat: Antalya

Hakemler: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali (Azerbaycan)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak (Dk. 86 Efecan Karaca), Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir (Dk. 86 Taylan Antalyalı), Dorukhan Toköz (Dk. 65 Halil Dervişoğlu), Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Kenan Karaman), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Orkun Kökçü), Enes Ünal (Dk. 65 Okay Yokuşlu)

Gine: Keita, Mohamed Ali Camara, Sow, Pogba (Dk. 83 Ousmane Kante), Konate (Dk. 65 Mara), Mamadou, Sylla (Dk. 73 Aguibou Camara), Cisse, Ibrahima Conte, Barry (Dk. 65 Moreira), Jose Kante (Dk. 73 Demba Camara)

Sarı kart: Dk. 39 Mohamed Ali Camara (Gine)









Maçtan dakikalar

4.dakikada savunmanın arkasına sağ kanattan Mert Müldür sarktı ancak hızlı topu sahada tutamadı ve pozisyondan sonuç gelmedi

7.dakikada Gine takımı ceza sahasının hemen önünde serbest vuruş kazandı

8.dakikada serbest vuruşu Ibrahima Conte kullandı vuruşu barajdan sekip kaleye yöneldi ancak üstten kornere gitti

NET POZİSYON! 11.dakika savunmanın arkasına sarkan Jose Kante kaleci Mert ile karşı karşıya pozisyonda kaldı, şutu yandan auta gitti

16.dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder savunmanın arkasına sarktı çizgiye kadar indi ancak topu çeviremeden dışarı çıktı

25.dakikada ceza sahası yayında Abdülkadir Ömür şutunu çekti ancak savunma hemen araya girip topu uzaklaştırdı

30.dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz geldi bekletmeden ortaladı savunma araya girip topu kornere gönderdi

31.dakikada köşe vuruşunu Cengiz Ünder kullandı ortasına Enes Ünal kafayı vurmak istedi ama top kaleye ulaşmadı

SARI KART | 38.dakikada Gine takımından Camara yaptığı faul sonucunda hakemden sarı kart gördü

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında Abdülkadir Ömür ve İrfan Can Kahveci çıktı yerlerine Orkun Kökçü ve Kenan Karaman girdi

49.dakikada Enes'in ortasına Kenan Karaman vurdu şutu auta gitti

NET POZİSYON! 55.dakikada Barry bir anda merkezden ceza sahasına girdi kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı şutuna Mert Günok ayakları ile müdahale etti ve topun dışarı çıkmasını sağladı

56.dakika Jose Kante sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda yatarak vurdu şutu üstten auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 65.dakikada oyundan Dorukhan ve Enes çıktı yerlerine Halil ve Okay girdi

NET FIRSAT! 66.dakikada Cengiz Ünder çalımlarla sağ kanattan merkeze doğru hareketlendi en son topu Kenan Karaman önünde buldu uygun durumda şutunu çekti ama top auta gitti

73.dakikada Okay'ın gönderdiği topa bekletmeden Mert Müldür vurdu şutu az farkla auta gitti

75.dakikada Orkun serbest vuruşu kullandı ortasına Kaan vurdu top auta gitti

DİREKTEN DÖNDÜ! 79.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Mert Müldür kafayı vurdu şutu direkte döndü

83.dakikada sol kanattan gelen Kenan şutunu çekti kaleci Keita topu çıkardı

YİNE KEİTA! 89.dakikada ceza sahası dışından Orkun iyi vurdu ama kaleci Keita yine çıkardı

Mücadele golsüz sona erdi





Milli Takım'ın ilk 11'i: Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Enes Ünal

Gine'nin 11'i: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante









A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)