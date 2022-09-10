(ÖZET) Türkiye-Fransa basketbol maç sonucu: 86-87

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. A Grubu'nu ikinci bitiren Milliler, B Grubu 3.'sü Fransa karşısında Shane Larkin'den yoksun olarak sahaya çıktı.

İlk yarıyı oldukça kötü bir şekilde geçirdikten sonra maçın 2. yarısına resmen fırtına gibi başlayan 12 Dev Adam, 15 sayı farktan gelerek maça yeniden ortak oldu. Millilerimiz büyük heyecan içerisinde geçen son periyotta sonunu getiremedi. Uzatmalara giden maçta bu kez de Fransızların uzunlarını durduramadık ve sahadan 87-86'lık skorla mağlup ayrılarak EuroBasket'e veda ettik.

Millilerde; Buğrahan Tuncer 22, Furkan Korkmaz 18, Sertaç Şanlı 12 ve Cedi Osman 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Fransa’da ise Rudy Gobert 20 sayıyla oynadı.

İLK ÇEYREK SONUCU | Türkiye 11-18 Fransa

2.ÇEYREK SONUCU | Türkiye 35-43 Fransa

3.ÇEYREK SONUCU | Türkiye 57-49 Fransa

4.ÇEYREK SONUCU | Türkiye 77-77 Fransa

MAÇ SONUCU | Türkiye 86-87 Fransa

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022’de aldığı sonuçlar şu şekilde:

1 Eylül Perşembe

17.15 Türkiye 72–68 Karadağ

3 Eylül Cumartesi

17.15 Bulgaristan 87–101 Türkiye

4 Eylül Pazar

20.00 Türkiye 83–88 Gürcistan

6 Eylül Salı

14.30 Belçika 63–78 Türkiye

7 Eylül Çarşamba

14.30 Türkiye 69-71 İspanya