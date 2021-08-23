ÖZET | Türkiye-Finlandiya maç sonucu: 3-0

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor.

İlk 3 maçını kazanmayı başaran Fİlenin Sultanları, gruptaki 4. maçında da Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve 4. maçında 4. galibiyetini elde etti.

Milli gruptaki son maçını Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Hollanda maçı 24 Ağustos Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın setleri;

Birinci set: TÜRKİYE-Finlandiya: 25-19

İkinci set: TÜRKİYE-Finlandiya: 25-12

Üçüncü set: TÜRKİYE-Finlandiya: 25-15