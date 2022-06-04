ÖZET | Türkiye - Faroe Adaları maç sonucu: 4-0

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi C Grubundaki ilk maçında Faroe Adaları Milli Futbol Takımı ile sahasında karşılaştı. Maça etkili başlayan milliler, ilk yarının sonlarına doğru Cengiz'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda milliler golle başladı. Halil Dervişoğlu farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 2-0. Dakika 82'de sonradan oyuna dahil olan Serdar Dursun sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Bu golden sonra Faroe Adaları'nın dirence yıkıldı. 85'te Merih Demiral durumu 4-0 yaptı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Millilerimiz Uluslar Ligi C Grubu ilk maçından 4-0'lık zaferle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Faroe Adaları maça başladı.

⏱ 4' Milli Takımımız etkili geldi. Dorukhan Toköz, kaleyi karşıdan gören bir yerden şutunu attı ancak top auta çıktı.

⏱ 27' Türkiye Faroe Adaları kalesine tehlikeli geldi. Sol kanattan Ferdi Kadıoğlu rakibini çalımlayarak sıfıra indi ve ceza sahası arkasına ortasını gönderdi. Cengiz Ünder gelişine şut atmak istedi ancak istediği gibi vuruş yapamayınca Faroe Adaları savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

⏱ 34' Enes Ünal'la gole çok yaklaştık. Sol köşeden Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı. Ön direğe koşu yapan Enes Ünal kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

⚽ GOL | 37' Milli Takımımız, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına atılan pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu şutun attı. Faroe Adaları kalecisi Nielsen'in ayaklarına çarpan top Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Cengiz aşırma vuruşla topu filelere gönderdi.

⏱ 41' Millilerimiz Enes Ünal ile golü buldu ancak öncesinde hakem Trustin Farrugia Cann faul düdüğünü çaldığı için gol geçerli sayılmadı. Sol köşeden Hakan Çalhanoğlu orasını gönderdi. Merih Demiral yükselip kafa vuruşunu yaptı. Enes önünde kalan topa dokunup golünü attı ancak hakem Merih'in pozisyonu için faul kararı verdi.

⚽ GOL | 47' Millilerimiz Halil Dervişoğlu'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. Sol kanatta Doğukan Sinik, Enes Ünal'a hızlı bir şekilde oynadı. Enes, tek topla Halil'i hareketlendirdi. Halil Dervişoğlu topla birlikte 25 metre ilerledikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu atarak topu filelere gönderdi.

❌ İPTAL | 54' Cengiz Ünder'le millilerimiz 3-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrasında ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

⚽ GOL | 82'Millilerimiz Serdar Dursun'un golüyle durumu 3-0'a getirdi. Sağ köşeden Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı. Ceza sahasında Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Nielsen çıkarmak istedi ancak top filelerle buluştu.

Türkiye - Faroe Adaları 11'leri:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal

Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen

Milli maç hangi kanalda? Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Faroe Adaları maçını Malta Federasyonu'ndan Trustin Farrugia Cann yönetiyor. 21.45'te başlayan ve TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde...

A Milli Takım 'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü:

4 Haziran Cumartesi: Türkiye - Faroe Adaları

7 Haziran Salı: 2022 Litvanya - Türkiye

11 Haziran Cumartesi: 2022 Lüksemburg - Türkiye

14 Haziran Salı: Türkiye - Litvanya

22 Eylül Perşembe: Türkiye - Lüksemburg

25 Eylül Pazar: Faroe Adaları - Türkiye

Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI - FAREO ADALARI MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇINDAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Malta Futbol Federasyonu'ndan Trustin Farrugia Cann düdük çaldı. Cann'in yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri üstlendi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 29 Mart'ta İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparak takımını Faroe Adaları karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Altay Bayındır, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz yerine; Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu'na forma verdi. Türkiye'nin Faroe Adaları karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: "Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal."

FERDİ KADIOĞLU İLK KEZ

Fenerbahçe forması giyen ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Faroe Adaları karşısında ilk kez milli forma ile sahaya çıktı. Kuntz tarafından ilk 11'de şans verilen Kadıoğlu, mücadeleye bu sezon Fenerbahçe'de sıklıkla oynadığı sol bek pozisyonunda başladı.

KUNTZ'TAN DÖRTLÜ SAVUNMA TERCİHİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşısında dörtlü savunmayı tercih etti. Milli takımın, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz ve hazırlık maçında İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda üçlü savunma ile takımını sahaya süren Alman teknik adam, iki maç aranın ardından dörtlü savunmaya geçiş yaptı.

MİLLİ TAKIMDA ÜÇ OYUNCU KADRODA YER ALMADI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroda yer alan 3 oyuncuya 23 kişilik maç kadrosunda yer vermedi. Zeki Çelik, Cenk Özkacar ve Eren Elmalı, Faroe Adaları karşısında maç kadrosunda kendilerine yer bulamayan isimler oldu.

ERICSON'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, takımının 29 Mart 2022 tarihinde Liechtenstein ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak Türkiye karşısına çıktı. Ericson, ilk 11'de Lamhauge yerine Nielsen'e, Bjartalid yerine Jönsson'a, Andreasen yerine Rölantsson'a, Sörensen yerine Askham'a forma verdi. Faroe Adaları'nın Türkiye karşısındaki ilk 11'i şu şekilde;

"Nielsen-Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Rölantsson, Sölvi Vatnhamar, Gunnar Vatnhamar, Hansson, Jönsson, Johannessen"



