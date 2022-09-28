(ÖZET) Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maç sonucu: 3-2

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaştı.

İlk seti Dominik Cumhuriyeti 25-21 kazanırken, ikinci ve üçüncü setlerde 25-21 ile 25-18'lik skorlarla üstünlük sağladık. 4. seti Dominik Cumhuriyeti 25-16 alınca maç 5. sete gitti. Final setinde Filenin Sultanları 15-11 üstün geldi ve üçüncü karşılaşmasında ikinci zaferini elde ederek grupta avantaj sağladı.

Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

1.SET SONUCU | 21-25

2.SET SONUCU | 25-21

3.SET SONUCU | 25-18

4.SET SONUCU | 16-25

4.SET SONUCU | 15-11





Güney Kore'yi mağlup etmiştik

Dünya Şampiyonası’ndaki ilk galibiyeti Güney Kore karşısında alan Millilerimizde Saliha 17, Ebrar 16, Zehra 7, Hande 6, Cansu 5, Eda 4, Elif 2, Ayçin 2 ve Derya 1 sayıyla oynamıştı.

Tayland'a yenilmiştik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 yenilmişti.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."

MAÇ FİKSTÜRÜ

Milli takım maç takvimi şu şekilde:

29 Eylül 18.30 Türkiye – Hırvatistan

1 Ekim 21.30 Polonya – Türkiye