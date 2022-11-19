(ÖZET) Türkiye-Çekya maç sonucu: 2-1

A Milli Takımımız, Mart 2023'te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Çekya ile oynadı. A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile karşılaştığı özel maça ev sahipliği yapan Gaziantep'te, 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşandı. Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de Millileri ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti.

Tarihe geçerek bıraktı!

Aktif hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptı. Tarihi jübilede Çakır dakikalar 5'i gösterdiğinde alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde düdüğünü William Collum'a bıraktı. Cüneyt hocanın bu vedası, dünya tarihine geçti. Çakır ilk kez bir milli maçta jübile yapan hakem olarak kayıtlara adını yazdırdı.

Arda Güler ilk kez...

Mücadeleyi de Millilerimiz, Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı. Diyarbakır'da da İskoçya'yı 2-1 deviren Kırmızı-Beyazlılar moral depoladı. Öte yandan Türk futbolunun gözdesi Arda Güler ile Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut ve Samet Akaydın da ilk kez Çekya karşısında milli formayı giydi.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada jübilesini yapan Cüneyt Çakır ilk düdüğü çaldı.

ÇAKIR SON KEZ DÜDÜK ÇALDI!

5' Jübile maçına çıkan Cüneyt Çakır kariyerindeki son düdüğünü çaldı ve aktif hakemlik kariyerine son verdi.





14' Hakan Çalhanoğlu uzaktan vurdu, kaleci Pavlenka kornere çeldi.

GOL!

31' Cengiz aradan oynadı, Enes Ünal savunma arkasına sarktı, net bir vuruşla Ay-Yıldızlılar'ı 1-0 öne geçirdi. Enes 30. milli maçında 3. golünü attı.

34' Cengiz bir sağına, bir soluna çekip çizgi üzerinden vurdu, kaleci Pavlenka gole izin vermedi.

45' İlk yarının sonuna +2 eklendi.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL

56' Cerny çok uzaktan vurdu, Doğan Alemdar'ın hatası sonrasında top ağlarla buluştu. Skor şimdi 1-1.

66' Cenk Özkaçar sürpriz bir şekilde uzaktan şansını denedi, iyi de vurdu ancak kaleci başarılı.

67' Doğukan Sinik, Onur Bulut'un pasında sol çaprazdan içeri girdi vurdu ancak gole izin yok.

ARDA GÜLER OYUNDA!

68' Tribünlerin 'Arda' tezahüratları sonrasında Stefan Kuntz'dan hamle geldi. Alman hoca, Enes ile Doğukan'ı kenara, Arda Güler ile Cenk Tosun'u oyuna aldı. Bu Arda'nın ilk milli maçı olarak kayıtlara geçti.

GOL!

70' Cengiz rakibinden şık sıyrıldı, Hakan'ı gördü ve Hakan çaprazda olmasına rağmen sert vurdu ve Millilerimiz 2-1 öne geçti.

90' Maçın sonuna +3 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

Türkiye-Çekya 11'ler:

Türkiye: Doğan Alemdar, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Onur Bulut, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart