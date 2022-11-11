(ÖZET) Türkiye - Belçika maç sonucu: 86-52

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Basketbol Takımımız, Belçika'yı konuk etti. 12 Dev Adam, büyük üstünlük sağladığı mücadeleden 86-52'lik skorla galip ayrıldı.

A Milli Takımımız'da Onuralp Bitim, 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sadık Emir Kabaca 16, Melih Mahmutoğlu ve Furkan Haltalı da 9'ar sayıyla oynadılar. Belçika'da Ismael Bako, 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken başka bir oyuncunun çift hanelere çıkamadığı kadroda Jonathan Tabu da 6 sayıyla maçı tamamladı.

İlk tur grubundan ikinci tura 2 galibiyet taşıyan A Milli Takımımız, ikinci tur grubunda aldığı Letonya ve Sırbistan yenilgileri sonrası Belçika'yı mağlup ederek gruptaki galibiyet sayısını 3'e yükseltti ve Belçika ile galibiyet - mağlubiyet sayılarını eşitledi. Milliler, 14 Kasım Pazartesi günü Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Milli Takımımızın grubunda Belçika maçından önce sona eren müsabakada Letonya, deplasmanda karşılaştığı Yunanistan'ı 80-60 mağlup etti.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya Ismael Bako'nun sayılarıyla etkili başlayan Belçika, 8:21 kala 0-6 ile önde olan taraftı. Sonrasında Scottie Wilbekin ve Onuralp Bitim ile etkili olan Milli Takımımız, yakaladığı 13-0'lık seri sonucunda 4:55 kala 13-6'lık üstünlüğü yakaladı. 2:25 kala Sadık Emir Kabaca'nın üçlüğü ile skor 20-8'e geldi. 28 saniye kala Jonathan Tabu'nun üçlüğü, durumu 20-13 yapsa da son hücumda Doğuş Özdemiroğlu'nun 3 sayılık basketi ile ilk periyodu 23-13 önde tamamladık.

İlk periyot sonucu: Türkiye 23-13 Belçika

Karşılaşmanın ikinci periyoduna etkili başlayan 12 Dev adam, 3:41 kala Furkan Haltalı'nın basket faul isabetiyle 39-20'lik üstünlüğü yakaladı. 1:59 kala Sadık Emir Kabaca'nın basketi, skoru 43-22'ye getirdi. Son bölümde serbest atış çizgisinden isabetler bulan Belçika, farkı azaltsa da ilk yarı Millilerimizin 43-27'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarı sonucu: Türkiye 43-27 Belçika

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Belçika, 4:31 kala Ismael Bako'nun serbest atış çizgisinden isabetiyle skoru 45-38'e kadar getirdi. Sonrasında çeyreğin son hücumuna kadar rakibine sayı şansı vermeyerek 15-0'lık seri yakalayan Millerimiz, 39 saniye kala Furkan Haltalı'nın basketiyle 60-38'lik üstünlüğü elde etti. Son hücumda serbest atış çizgisine gelen Emmanuel Lecomte'un isabetleriyle periyot, 60-40 sona erdi.

Üçüncü periyot sonucu: Türkiye 60-40 Belçika

Karşılaşmanın son çeyreğinde skor avantajını koruyan Millilerimiz, 5:38 kala Onuralp Bitim'in basketiyle durumu 71-45 yaptı. 3:48 kala Yiğitcan Saybir'in basketi 77-47 ile farkı 30 sayıya çıkarmamızı sağladı. Kalan bölümde farkı daha da arttıran 12 Dev Adam, 9 saniye kala Ercan Osmani'nin serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle karşılaşmadan 86-52 galip ayrıldı.

Maç sonucu: Türkiye 86-52 Belçika