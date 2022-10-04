(ÖZET) Türkiye-Almanya voleybol maç sonucu: 3-0

Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikinci tur heyecanı başladı. F Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları bu bölümde; son Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sırbistan, son Olimpiyat Şampiyonu ABD, Kanada ve Almanya'dan galibiyet toplayarak çeyrek final yolunda ilk 4'te yer almaya çalışıyordu. Ay-Yıldızlılar'ın bu yoldaki ilk rakibi Almanya olurken, millilerimiz ilk maçını 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı.

İlk tur maçlarının 4'ünü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynayan Filenin Sultanları, pazar günü 2. tur maçlarının oynanacağı Lodz şehrine geçmişti.

1.SET SONUCU | 25-21

2.SET SONUCU | 25-18

2.SET SONUCU | 25-21

4 maçlık galibiyet serisi var

Şampiyonaya Tayland yenilgisiyle başlayan Filenin Sultanları ardından yenilgi yüzü görmedi. Sırasıyla Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve ev sahibi Polonya'yı mağlup eden Millilerimiz 4 maçlık galibiyet serisini Almanya karşısında da sürdürmeye çalışacak. 2. turda ilk 4'e kalan takımlar çeyrek final çıkacak ve E Grubu'yla çapraz eşleşecek. Bu arada kadın voleybolunda Türkiye 5. kez dünya arenasında kürsü şansı arıyor. AyYıldızlılar en iyi derecesini 2010'da 6.'lıkla elde etmişti.

F Grubu’nun maç programı ve puan durumu şu şekilde:

4 Ekim Salı

TSİ 16.00 Tayland-Kanada

TSİ 18.30 ABD-Dominik Cum.

TSİ 20.00 Türkiye-Almanya

TSİ 21.30 Sırbistan-Polonya

5 Ekim Çarşamba

TSİ 16.00 Tayland-Almanya

TSİ 18.30 Türkiye-Kanada

TSİ 20.00 Sırbistan-Dominik Cum.

TSİ 21.30 ABD-Polonya

7 Ekim Cuma

TSİ 16.00 Sırbistan-Tayland

TSİ 18.30 ABD-Türkiye

TSİ 20.00 Dominik Cum.-Almanya

TSİ 21.30 Polonya-Kanada

8 Ekim Cumartesi

TSİ 16.00 ABD-Tayland

TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye

TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada

TSİ 21.30 Polonya-Almanya