(ÖZET) Türkiye-ABD voleybol maçı sonucu: 1-3
Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaştı. 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Filenin Sultanları, son olimpiyat şampiyonuna 3-1 mağlup oldu.
Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çapraz eşleşmede gelecek rakibini belirleme adına önemli bir maça çıktı, Son 16 Turu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaştı.
Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maç, son olimpiyat şampiyonu ABD'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
1. Set Sonucu: Türkiye 22 - 25 ABD (0-1)
2. Set Sonucu: Türkiye 25 - 21 ABD (1-1)
3. Set Sonucu: Türkiye 20 - 25 ABD (1-2)
4. Set Sonucu: Türkiye 22 - 25 ABD (1-3)
F Grubu’nda kalan maçların programı şu şekilde:
7 Ekim Cuma
Sırbistan 3-0 Tayland
Türkiye 1-3 ABD
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Almanya
TSİ 21.30 Polonya-Kanada
8 Ekim Cumartesi
TSİ 16.00 ABD-Tayland
TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada
TSİ 21.30 Polonya-Almanya