(ÖZET) Türkiye-ABD voleybol maçı sonucu: 1-3

Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çapraz eşleşmede gelecek rakibini belirleme adına önemli bir maça çıktı, Son 16 Turu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaştı.

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maç, son olimpiyat şampiyonu ABD'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

1. Set Sonucu: Türkiye 22 - 25 ABD (0-1)

2. Set Sonucu: Türkiye 25 - 21 ABD (1-1)

3. Set Sonucu: Türkiye 20 - 25 ABD (1-2)

4. Set Sonucu: Türkiye 22 - 25 ABD (1-3)

F Grubu’nda kalan maçların programı şu şekilde:

7 Ekim Cuma

Sırbistan 3-0 Tayland

Türkiye 1-3 ABD

TSİ 20.00 Dominik Cum.-Almanya

TSİ 21.30 Polonya-Kanada

8 Ekim Cumartesi

TSİ 16.00 ABD-Tayland

TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada

TSİ 21.30 Polonya-Almanya