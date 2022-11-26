ÖZET | Tunus - Avustralya maç sonucu: 0-1

Katar 2022 Dünya Kupası'nda günün ilk maçında D Grubu'nda Tunus'la Avustralya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Avustralya maçın ilk yarısında bulduğu tek golle 1-0 kazanarak 3 puana uzanan taraf oldu.

Avustralya'nın tek golünü 23. dakikada Mitchell Duke kaydetti. Tunus 1 puanda kalırken Avustralya ilk 3 puanı ile tanıştı.

Tunus 3. maçında Fransa ile karşılaşacak. Avustralya ise grubun son maçında Danimarka ile 3 puan mücadelesi verecek.





(MAÇTAN DAKİKALAR)

20. dakika | Tunus takımında Mohamed Drager çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

GOOOOOL | 24. dakika sol taraftan gelişen atakta Craig Goodwin'in ortası savunmadan sekti ve Mitchell Duke topu ağlara gönderdi. Avustralya Tunus karşısında1-0 öne geçti.

33. dakika | Avustralya takımında Jackson Irvine şansını deniyor. Ancak sonuç alamıyor.

41. dakika | Mohamed Drager ile beraberlik golüne çok yaklaştı Tunus ancak savunma girdi araya ve top dışarı gitti.

43. dakika | Mitchell Duke kafa vuruşunu yapan oyuncu ancak Avustralya bu kafa vuruşundan sonuç alamıyor.

45. dakika | İsabetsiz şut! Tunus, Youssef Msakni ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

Maçın ilk yarısı Avusturya'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

71. dakika | Avustralya çok tehlikeli geldi. Sol taraftan yapılan etkili ortada Mathew Leckie dokunamadı.

72. dakika | Bu kez Tunus beraberlik golüne çok yaklaştı. Youssef Msakni ceza sahası içinde topla buluştu ve vuruşunu yaptı. Kaleci Mathew Ryan gole izin vermiyor.

Tunus - Avustralya maçı 11'ler

Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Abdi, Skhiri, Laidouni, Drager, Sliti, Msakni, Jebali

Avustralya: Ryan; Behich, Karacic, Rowles, McGree; Mooy, Souttar, Irvine; Goodwin, Duke, Leckie

Bilmeniz gereken her şey: Tunus vs Avustralya