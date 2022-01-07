(ÖZET) Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'de ikinci yarının startı Trabzon'da verildi. 20. haftanın açılış maçında lider Trabzonspor , Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçı baştan sona üstün götüren Abdullah Avcı'nın ekibi, 23'te Andreas Cornelius'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karadeniz ekibinin Danimarkalı golcüsü Cornelius, takımının ligde çektiği son 7 isabetli şutta da rakip fileleri havalandırdı ve çıkışını sürdürdü.

49 puana yükselen ve yoluna emin adımlarla devam eden Bordo Mavililer, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Konyaspor 'la arasındaki puan farkını 10'a yükseltti. Galibiyet hasreti 10 maça yükselen Malatya temsilcisi ise 15 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

9' Trabzonspor'da Dorukhan, Mounir'in müdahalesi sonrası ceza sahası çizgisinde yerde kaldı. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, barajı geçemedi.

17' Sadık Çiftpınar'ın uzun pasına koşu yapan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasına girmek üzereyken Hüseyin Türkmen ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Malatyaspor cephesi kırmızı kart ve faul itirazlarında bulundu, Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

22' Sol çizgide buluştuğu topla içeri doğru kateden ve kendisine şut açısı yaratan Nwakaeme, sert bir vuruş yaptı. Araya giren Sadık, topun kaleye gitmesini önledi.

GOL | 23' Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Cornelius, ceza sahasında Semih ve Awuku'dan önce hamle yaptı, tek vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Süper Lig'de 2022'nin ilk golü Cornelius'tan geldi. Danimarkalı forvet, ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

25' Hamsik, sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdi, arka direkte Andreas Cornelius vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı. Pozisyonun ardından yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

38' Yeni Malatyaspor'da Hafez, Hamsik'le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Yerde topa elle dokunan Mısırlı sol bek sarı kart gördü.

38' Bruno Peres'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Cornelius'un kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

45+3' Sol kanatta topla buluşan Mounir, şık bir çalımla Bruno Peres'ten sıyrıldı ve çizgiye iner inmez ortasını yaptı. Kubilay Kanatsızkuş'un müsait durumda attığı şutta top auta çıktı.

İlk 45 dakika Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48' Trabzonspor, ceza sahası çizgisinde Semih Kaya'nın topa elle müdahale yapmasıyla serbest vuruş kazandı. Nwakaeme'nin şutunda top barajdan döndü.

55' Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Cornelius'un yaptığı vuruşunda top direğin az farkla yanından auta çıktı.

61' Trabzonspor, ikinci gole çok yaklaştı. Bakesetas'ın kullandığı serbest vuruşta top Sadık'tan döndü. Seken topu kontrol eden ve çizgiye inen Yunan yıldızın çevirdiği topa önce Hüseyin Türkmen, sonra Dorukhan Toköz vurdu. Araya giren Malatyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

66' Malatyaspor'da Mallan'ın yerine Mert Miraç oyuna dahil oldu.

67' Sol kulvarı çok iyi kullanan Nwakaeme, ceza sahasına girdi ve Sadık'tan şık çalımla sıyrılmasının ardından şutunu attı. Savunmadan seken top Bakasetas'ın önünde kaldı. Yunan oyuncunun şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

68' Nwakaeme'nin ceza sahasına çevirdiği topa Abdülkadir'den önce Awuku dokundu ve milli oyuncunun şut atmasına engel oldu.

69' İsmail Köybaşı'nın sol çaprazdan attığı şutta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

73' Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta sağ kanattan topu alan Semih Kaya içeriye girmek istedi ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

79' Yeni Malatyaspor'da Kubilay Kanatsizkuş yerini Haqi Osman'a bıraktı.

82' Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün yerine Manolis Siopis oyunda.

84' Nwakaeme'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86' Malatyaspor'da Jospin Nshimirimana Siopis'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

87' Trabzonspor'da Bakasetas'ın yerine Berat Özdemir oyunda.

90' Trabzonspor'da Cornelius'un yerine Yusuf Sarı oyunda.

Fırat Aydınus son düdüğü çaldı ve 90 dakika Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx

Trabzonspor: Ugurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswill xx, İsmail Köybaşı xx, Dorukhan Toköz xx (Sıopis dk. 82 ?), Hamsık xx, Bakasetas xx (Berat dk. 86 ?), Abdulkadir Ömür xx (Yusuf Sarı dk. 89 ?), Nwakaeme xx, Cornelius xx (Koita dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Arda, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Mustafa x, Sadık x, Semih x, Awuku x, Karim Hafez x, Mallan x (Mert dk. 67 x), Rayane Aabid x, Nshimirimana x, Chouiar x, Kubilay x (Haqi Osman dk. 79 x)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Miraç, Muhammed Emin

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Cornelius (dk. 23) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Karim Hafez, Nshimirimana (Yeni Malatyaspor)

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