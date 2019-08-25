(ÖZET) Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1

Trabzonspor iyi oynadığı ancak son dakikalarında kalesinde gördüğü golle uzatmalarında büyük stres yaşadığı mücadelede Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bordo Mavililer'de goller Abdül kadir Ömür (45) ve Joao Pereira'dan (78) geldi.

Konuk ekibin tek golünü ise 89'da Eren Tozlu attı.

Bu skorla Trabzonspor 4 puana yükseldi, Yeni Malatyaspor ise 3 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar...

3' Joao Pereira'nın kısa pasılya ceza sahası içinde topla buluşan Alexander Sörloth korner çizgisinden topu çevirmek istedi ancak top auta gitti.

14' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Guilherme Marques ceza sahası içine ortasını yaptı, bu topu kaleci Uğurcan Çakır yumrukla tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

21' Sağ çaprazdan Abdülkadir Ömür içeri girdi, Hadebe'nin müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem 'Devam' dedi.

24'Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Özer Özdemir ceza sahası içine yerden ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılıyor.

40' Ceza sahası yayı önünden kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Jose Sosa kaleye şutunu gönderiyor ancak bu topu kaleci Fabien Farnolle kornere gönderiyor.

GOL! Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Sosa'nın harika ortasında Abdülkadir Ömmür kısa boyuna rağmen iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı başladı.

60' Orta alandan aldığı kısa pasla topla buluşan Thievy Bifouma ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

65' Savunma oyuncularından seken topla buluşan Mitchell Donald ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top yerden dışarı çıkıyor.

70' Sağ kanattan gelişen atakta Thievy Bifouma'nın kısa pasıyla topla buluşan Moryke Fofana kaleye şutunu çekti. Savunma oyuncusuna da çarpan top üst direğe çarpıp kornere gitti.

GOL! 78' Trabzonspor, Joao Pereira'nın golüyle skoru 2-0'a taşıyor.

Yapılan pas hatası sonrasında topla buluşan Joao Pereira kısa pasını ceza sahası içindeki Yusuf Sarı'ya bırakıyor. Yusuf Sarı tekrar pasını Joao Pereira'ya gönderiyor. Joao Pereira bekletmeden kaleye şutunu gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Trabzonspor, Joao Pereira'nın golüyle skoru 2-0'a taşıyor.

89' Yeni Malatyaspor, Eren Tozlu'nun golüyle skoru 2-1'e taşıdı.

Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Erkan Kaş ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncusundan seken topla buluşan Eren Tozlu gelişine şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Yeni Malatyaspor, Eren Tozlu'nun golüyle skoru 2-1'e taşıyor.

Maç 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır - Hüseyin Türkmen - Filip Novak - Majid Hosseini - Joao Pereira - Caleb Ekuban - Abdülkadir Ömür - Anthony Nwakaeme - Abdulkadir Parmak - Jose Sosa - Alexander Sörloth

Yedekler:

Erce Kardeşler - Abdurrahim Dursun - Gaston Campi - Ivanildo Fernandes - Doğan Erdoğan - Yusuf Sarı - Ahmet Canbaz - John Obi Mikel - Fıratcan Üzüm - Donis Avdijaj

Yeni Malatyaspor:

Fabien Farnolle - Erkan Kaş - Teenage Hadebe - Özer Özdemir - Arturo Mina - Mitchell Donald - Guilherme Marques - Moryke Fofana - Robin Yalçın - Thievy Bifouma - Adis Jahovic

Yedekler:

Ufuk Ceylan - Mustafa Akbaş - Rahman Buğra Çağıran - Ahmed Ildiz - Ghaylen Chaaleli - Gökhan Töre - Eren Tozlu