(ÖZET) Trabzonspor-Ümraniyespor maç sonucu: 0-0

Ligde lider Başakşehir’in 11 puan gerisinde olan Trabzonspor’da bu sezonki en büyük hedef Türkiye Kupası... Bordo-Mavililer, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yer almadığı kupayı 8 sene sonra müzesine götürmek için sahaya çıktı.

Trabzonspor çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorla İstanbul ekibi küçük de olsa avantajı kazanan taraf oldu. Trabzonspor ise özellikle ikinci yarıda bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince sahadan 0-0'lık skorla gitmek zorunda kaldı.

Maçın rövanş mücadelesi 26 Şubat Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ilk tehlileli atağı Ümraniyespor yakaladı. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Lenadrinho, döndü ve şutunu çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.

8. dakikada Trabzonspor maçın başından bu yana ilk kez organize geldi! Abdülkadir'in ara pasında Ekuban kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Burak topun sahibi oldu.

22. dakikada Ümraniyespor'un hızlı hücumunda Leandrinho savunmanın arkasına sarktı ancak Hosseini son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada savunmanın arkasına sarkan Leandrinho, topla buluşmak üzereydi ama kaleci Arda tıpkı bir libero gibi topu uzaklaştırdı.

26. dakikada belinde ağrı hisseden Batuhan, kendisini yere bıraktı. Bordo Mavili ekip zorunlu bir değişikliğe gitti. Trabzonspor'da belinden sakatlanan Batuhan Artarslan, yerini Abdülkadir Parmak'a bıraktı.

35. dakikada Madinda, ceza sahasının hemen önünde topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.

44. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sert ortasına Abdülkadir Parmak gelişine vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

46. dakikada serbest vuruşta topu önünde bulan Leandrinho, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Hüseyin'den sekti.

50. dakikada Abdülkadir Ömür, Ümraniyespor savunmasının hatasından faydalıp kaleciyle karşı karşıya kalmak istedi ancak yerde kaldı. Ümraniyespor'da Uğur, Abdülkadir'i yerde bıraktı ve sarı kartla cezalandırıldı. Son adam olduğu için Trabzonsporlu futbolcuların kırmızı kart itirazları sonuçsuz kaldı.

51. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı! Yusuf Yazıcı'nın mükemmel kullandığı serbest vuruş, direkten döndü.

61. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Leandrinho sırtı kaleye dönük olmasına rağmen kafayı vurdu ama top az farkla dışarı çıktı.

85. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Atabey iyi vurdu ancak kaleci Arda mükemmel bir kurtarışla gole izin vermedi. Bu pozisyonun hemen ardından Rodallega, ceza sahasının dışından sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

90+1'inci dakikada sol kanattan Muhammed'in ortasında ön direkte iyi hareketlenen Atabey'in kafayla vuruşunda Arda topa son anda dokundu, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Mücadelede başka pozisyon olmadı ve her iki ekip de sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Ümraniyespor, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı toplam 3 maçta hiç gol yemedi.

İşte 11'ler...

Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Hasan Batuhan, Ekuban, Abdülkadir, Amiri, Yusuf, Nwakaeme

Ümraniyespor: Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda

Maçtan notlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Ümraniyespor’u konuk eden Trabzonspor’da, ligde MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın 11’ine göre 5 oyuncu değişikliğine gidildi.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır’ın yerine kalede Arda Akbulut’a, sol bekte ise Novak’ın yerine Ibanez’e görev verdi.

Karaman ayrıca Abdulkadir Parmak, Rodallega ve Toure’yi Galatasaray maçı öncesi dinlendirirken, bu oyuncuların yerine İranlı oyuncular Hosseini ve Amiri ile Batuhan Artarslan’ı sahaya sürdü.

Arda ilk kez

Trabzonspor’un ligde MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmasında Uğurcan’ın sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşısında 18 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut’a forma şansı tanıdı.

Daha önce yine bu sezon kupada Sivas Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil olarak A takım ile ilk maçına çıkan Arda, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte ise ilk kez 11’de forma şansı buldu.

Onazi ile Sosa’nın sakatlanmasının ardından orta sahada sorun yaşayan ve geride kalan haftalarda bu mevkide Abdulkadir Parmak ile Yusuf Yazıcı’ya görev veren teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşılaşmasında ise Asya Kupası’ndan dönen sol kanat oyuncusu Vahid Amiri’yi bu mevkide görevlendirdi.

Tribünler boş kaldı

Trabzonsporlu taraftarlar, Ümraniyespor maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu’nun tribünlerinin önemli bir bölümü boş kaldı.

Takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar ise maç öncesi futbolcuların isimlerini çağırarak moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak maçı takip etti.

Turgut Uçar unutulmadı

Trabzonsporlu futbolcular, pazar günü vefat eden bordo-mavili takımın eski futbolcusu Turgut Uçar’ı unutmadı.

Futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya, Turgut Uçar’ın fotoğrafının olduğu ve üzerinde ’seni unutmayacağız’ yazılı tişörtlerle çıktı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Ali Saygın Ögel (xxx), Serkan Çimen (xxx)

TRABZONSPOR: Arda (xxx)- Kamil Ahmet (xx), Hüseyin (xx), Hosseini (xx), Ibanez (xx), Batuhan (x)(Dk. 27 Abdulkadir Parmak xx), Amiri (x)(Dk. 61 Rodallega x)- Abdülkadir Ömür (x), Yusuf (xx), Nwakaeme (x), Ekuban (x)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) - Uğur (xx), Tarık (xx), Appindangoye (xx), Yasir (xxx), Serkan (xx), Timur (xxx), Recep (x)(Dk. 63 Muhammed xx), Madinda (x)(Dk. 46 Vasilogiannis x), Diabang (xx)(Dk.74 Atabey xx), Leandrinho (xx)

SARI KARTLAR: Ibanez (Trabzonspor) - Uğur (Ümraniyespor)