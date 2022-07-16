(ÖZET) Trabzonspor-Slovacko hazırlık maçı sonucu: 2-2
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya'daki ikinci hazırlık maçında Slovacko ile karşılaştı. Henüz 27. dakikada 2-0 geriye düşen Fırtına, Jean Kouassi'nin golleriyle eşitliği yakaladı ve 90 dakika 2-2 sona erdi.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren ve ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor , ikinci sınavını Slovacko karşısında verdi. Slovenya Futbol Federasyonu’nun tesislerinin ev sahipliği yaptığı maça iyi başlayan Çekya ekibi, 17. ve 27. dakikalarda Daniel Holzer'in attığı gollerle bir anda 2 farklı öne geçti.
Maçı bırakmayan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, 43. ve 65. dakikalarda Jean Kouassi'nin attığı gollerle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Slovenya'da 2 hazırlık maçı oynayan ve 1 galibiyet, 1 beraberlik elde elde ederek kampı noktalayan Bordo Mavililer, 20 Temmuz’da Avusturya'da ikinci etap hazırlıklarına start verecek.