(ÖZET) Trabzonspor-Slovacko hazırlık maçı sonucu: 2-2

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren ve ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor , ikinci sınavını Slovacko karşısında verdi. Slovenya Futbol Federasyonu’nun tesislerinin ev sahipliği yaptığı maça iyi başlayan Çekya ekibi, 17. ve 27. dakikalarda Daniel Holzer'in attığı gollerle bir anda 2 farklı öne geçti.

Maçı bırakmayan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, 43. ve 65. dakikalarda Jean Kouassi'nin attığı gollerle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Slovenya'da 2 hazırlık maçı oynayan ve 1 galibiyet, 1 beraberlik elde elde ederek kampı noktalayan Bordo Mavililer, 20 Temmuz’da Avusturya'da ikinci etap hazırlıklarına start verecek.