ÖZET | Trabzonspor - Sivasspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor 'u 2-1 yendi ve zirvenin ortaklarından biri oldu. Trabzonspor, ilk hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmişti. Trabzonspor, 2015-16 sezonundan sonra ilk kez sezona 2'de 2 ile başlarken galibiyeti getiren golleri Bakasetas (p) ve Nwakaeme attı. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ise 2021-22 sezonunda 2. lig maçında da sahadan puansız ayrıldı.





SÜPER LİG PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

NET POZİSYON! 4.dakikada sağ kanattan gelen topa Kayode vurdu kaleci Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

5.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayı Caner vurdu şutu auta gitti

9.dakikada ceza sahası dışından Hamsik vurdu şutu auta gitti

PENALTI! 14.dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Nwakaeme'nin çaprazdan vurdu top Azubuike'den döndü. Hakem Abdülkadir Bitigen, Azubuike'nin elle oynadığını işaret etti ve penaltı kararı verdi

SARI KART! Sivasspor'da elle oynama ihlali yapan Azubuike sarı kart gördü

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un penaltı golü sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen'e gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gördü.

GOL! 15.dakikada Trabzonspor, Bakasetas'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti

22.dakikada ceza sahası dışından Uğur vurdu şutu farklı biçimde auta gitti

27.dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel pasını Fajr'a verdi onun şutu Kayode'ye çarpıp dışarı gitti

SARI KART! 32.dakikada Trabzonspor'dan Vitor Hugo, Kayode'ye yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

34.dakikada Azubuike ceza sahası dışında topu uygun durumda aldı kaleyi düşündü ama şutu farklı biçimde auta gitti

38.dakikada Bakasetas ceza sahası dışından vurdu şutu yandan auta gitti

41.dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Berat ceza alanına girmeden vurdu şutu savunmadan döndü

45+2.dakikada gervinho kendi ürettiği pozisyonda sağ çaprazdan sert vurdu kaleci Ali Şaşal topu son anda çeldi

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 galip tamamladı

GOL! 47.dakikada Trabzonspor Nwakaeme ile skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan gelen ortaya Hamsik vurdu kaleciden seken top yükseklik kazandı, Nwakaeme bekletmeden sert vurdu ve golü attı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 53.dakikada Sivasspor'dan oyundan Azubuike çıktı yerine Isaac Cofie girdi

GOL OFSAYT! 56.dakikada savunmanın arkasına sarkan Gervinho vuruşunda topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

60.dakikada Hamsik sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullandı sert şutunu kaleci Ali Şaşal çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 61.dakikada Trabzonspor'dan oyundan Gervinho çıktı yerine Abdülkadir Ömür girdi

66.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Kayode kafayı vurdu top yandan auta gitti

PENALTI! 68.dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Kayode ceza sahası çizgisi üzerinde Edgar'ın hamlesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi

GOL! 70.dakikada Sivasspor, Isaac Cofie'nin golüyle farkı bire indirdi. Max Gradel'in penaltısını kaleci Uğurcan kurtardı bir kez daha vurdu yine Uğurcan kurtardı seken topa Isaac Cofie vurdu ve golü attı

SARI KART! 72.dakikada Trabzonspor'dan Nwakaeme, yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada Trabzonspor'da oyundan Berat ve Nwakaeme çıktı yerine Cornelius ve yeni transfer Siopis girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada Sivasspor'da oyundan Ahmet ve Max Gradel çıktı yerine Erdoğan ve Leke James girdi

81.dakikada Kayode'nin pasında Leke James topla hamle yaptı ancak topa yetişemedi

NET POZİSYON! 86.dakikada sağ kanattan gelen ortaya bekletmeden Cornelius vurdu kaleci son anda topu kornere çeldi













Trabzonspor-Sivasspor ilk 11'leri...

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

Trabzonspor yedekler : Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Kayode, Yatabare









Maçtan notlar

Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Trabzonspor, son 2 resmi maçtaki kadroyla sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 5-1 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Roma ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının 11’i ile ligdeki Demir Grup Sivasspor karşısında mücadele etti.

Trabzonspor, bu sezon böylelikle 4 maçın 3’ünde aynı kadro ile maçlarına çıkarak kadro istikrarını sezon başında yakaladı.

Siopis, yedek kulübesinde

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Roma ile oynadığı play-off turu ilk maçı öncesinde kente gelen ve bordo-mavili takımla sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla yeni takımında ilk kez bir resmi maçın kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor’da gribal enfeksiyon geçiren Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

Az sayıda taraftar takımlarını destekledi

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu gözlendi. Az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi. Trabzon-Rize dostluk mesajlarının ardından Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran da Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesini Medical Park Stadyumu’na gelerek tribünden izledi.







