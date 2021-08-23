ÖZET | Trabzonspor - Sivasspor maç sonucu: 2-1
Sezona 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında da Sivasspor'u yendi. Bakasetas ve Nwakaeme'nin golleriyle sahadan galip ayrılan Trabzonspor böylece 6 puanla zirvenin ortaklarından biri oldu.
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor 'u 2-1 yendi ve zirvenin ortaklarından biri oldu. Trabzonspor, ilk hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmişti. Trabzonspor, 2015-16 sezonundan sonra ilk kez sezona 2'de 2 ile başlarken galibiyeti getiren golleri Bakasetas (p) ve Nwakaeme attı. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ise 2021-22 sezonunda 2. lig maçında da sahadan puansız ayrıldı.
Maçtan dakikalar
NET POZİSYON! 4.dakikada sağ kanattan gelen topa Kayode vurdu kaleci Uğurcan son anda topu kornere çeldi.
5.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayı Caner vurdu şutu auta gitti
9.dakikada ceza sahası dışından Hamsik vurdu şutu auta gitti
PENALTI! 14.dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Nwakaeme'nin çaprazdan vurdu top Azubuike'den döndü. Hakem Abdülkadir Bitigen, Azubuike'nin elle oynadığını işaret etti ve penaltı kararı verdi
SARI KART! Sivasspor'da elle oynama ihlali yapan Azubuike sarı kart gördü
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un penaltı golü sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen'e gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gördü.
GOL! 15.dakikada Trabzonspor, Bakasetas'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti
22.dakikada ceza sahası dışından Uğur vurdu şutu farklı biçimde auta gitti
27.dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel pasını Fajr'a verdi onun şutu Kayode'ye çarpıp dışarı gitti
SARI KART! 32.dakikada Trabzonspor'dan Vitor Hugo, Kayode'ye yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
34.dakikada Azubuike ceza sahası dışında topu uygun durumda aldı kaleyi düşündü ama şutu farklı biçimde auta gitti
38.dakikada Bakasetas ceza sahası dışından vurdu şutu yandan auta gitti
41.dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Berat ceza alanına girmeden vurdu şutu savunmadan döndü
45+2.dakikada gervinho kendi ürettiği pozisyonda sağ çaprazdan sert vurdu kaleci Ali Şaşal topu son anda çeldi
İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 galip tamamladı
GOL! 47.dakikada Trabzonspor Nwakaeme ile skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan gelen ortaya Hamsik vurdu kaleciden seken top yükseklik kazandı, Nwakaeme bekletmeden sert vurdu ve golü attı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 53.dakikada Sivasspor'dan oyundan Azubuike çıktı yerine Isaac Cofie girdi
GOL OFSAYT! 56.dakikada savunmanın arkasına sarkan Gervinho vuruşunda topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti
60.dakikada Hamsik sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullandı sert şutunu kaleci Ali Şaşal çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 61.dakikada Trabzonspor'dan oyundan Gervinho çıktı yerine Abdülkadir Ömür girdi
66.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Kayode kafayı vurdu top yandan auta gitti
PENALTI! 68.dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Kayode ceza sahası çizgisi üzerinde Edgar'ın hamlesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi
GOL! 70.dakikada Sivasspor, Isaac Cofie'nin golüyle farkı bire indirdi. Max Gradel'in penaltısını kaleci Uğurcan kurtardı bir kez daha vurdu yine Uğurcan kurtardı seken topa Isaac Cofie vurdu ve golü attı
SARI KART! 72.dakikada Trabzonspor'dan Nwakaeme, yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada Trabzonspor'da oyundan Berat ve Nwakaeme çıktı yerine Cornelius ve yeni transfer Siopis girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada Sivasspor'da oyundan Ahmet ve Max Gradel çıktı yerine Erdoğan ve Leke James girdi
81.dakikada Kayode'nin pasında Leke James topla hamle yaptı ancak topa yetişemedi
NET POZİSYON! 86.dakikada sağ kanattan gelen ortaya bekletmeden Cornelius vurdu kaleci son anda topu kornere çeldi
Trabzonspor-Sivasspor ilk 11'leri...
Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny
Trabzonspor yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Kayode, Yatabare
Maçtan notlar
Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Trabzonspor, son 2 resmi maçtaki kadroyla sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 5-1 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Roma ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının 11’i ile ligdeki Demir Grup Sivasspor karşısında mücadele etti.
Trabzonspor, bu sezon böylelikle 4 maçın 3’ünde aynı kadro ile maçlarına çıkarak kadro istikrarını sezon başında yakaladı.
Siopis, yedek kulübesinde
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Roma ile oynadığı play-off turu ilk maçı öncesinde kente gelen ve bordo-mavili takımla sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla yeni takımında ilk kez bir resmi maçın kadrosunda yer aldı.
Trabzonspor’da gribal enfeksiyon geçiren Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.
Az sayıda taraftar takımlarını destekledi
Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu gözlendi. Az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi. Trabzon-Rize dostluk mesajlarının ardından Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran da Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesini Medical Park Stadyumu’na gelerek tribünden izledi.