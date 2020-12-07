ÖZET | Trabzonspor - Sivasspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'de 11. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor ve Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinde gol 45'te Ekuban'dan gelirken, Sivas'ın golünü ise 76'da Hakan Arslan kaydetti. Sivasspor'da Max Gradel'in pes etmeyen oyunu dikkat çekerken kaleci Samassa da yaptığı kurtarışlarla belki de 1 puanda en büyük pay sahibiydi. Konuk ekibin kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. Böylece Fırtına'da Abdullah Avcı ilk puan kaybını yaşamış oldu. Bordo Mavililer'de Ekuban ve Baker dışında performansı önplana çıkan oyuncu ise pek yoktu.

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Maçtan dakikalar...

8' Sol taraftan Lewis Baker'ın kulandığı kornerde Bilal Başacıkoğlu'nun kafayla içeri çevirdiği topu Demir Grup Sivasspor savunması uzaklaştırıyor.

12' Ekıban'ın ortasında Afobe'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

16' Sivasspor'un sol kanattan Fajr'la kullandığı serbest vuruşta top bir anda kaleye yöneldi, Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

22' Yatabare'nin sağ kanattan ortaya vurduğu kafa üstten auta gitti. Orta Gradel'den...

35' Baker'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Ekuban'ın kafası yandan auta gitti.

TRABZON İYİ GELDİ, EKUBAN AFFETMEDİ

45' Ekuban'ın golüyle Trabzonspor Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti. İyi kontratağa çıkan Trabzonspor'da atağı başlatan Ekuban, pasını Abdülkadir Ömür'e verdi. Aradan iyi kaçan Ganalı oyuncu, Abdülkadir'in pasında kaleci Samassa'yla karşı karşıya kaldı ve golü attı.

47' Lewis Baker'ın arapasında topla buluşan Abdülkadir Ömür ceza saasına girer girmez sol ayağıyla yerden plase bir vuruş yapıyor ve üstüne giden vuruşta top kaleci Mamadou Samassa'da kalıyor.

49' Sol taraftan kullanılan kornerde Lewis Baker'ın ortasında arka direkte Samba Camara topu kafa vuruşu ile uzaklaştırıyor.

65' Demir Grup Sivasspor karşılaşmadaki üçüncü oyuncu değişikliğini yapıyor. Samba Camara oyundan çıkarken Kerem Atakan Kesgin oyuna giriyor.

67' Trabzonspor karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Benik Afobe oyundan çıkarken Fousseni Diabate oyuna giriyor.

72' Diabate'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban'ın şutunu Samassa çıkardı. Yüzde 100'lük gol pozisyonu...

GRADEL GETİRDİ, HAKAN ATTI

76' Sol kanattan çalımlarla topu harika getiren Max Gradel'in ortasında, seken topa Hakan Arslan dokundu ve Sivasspor beraberlik golünü buldu. Sivasspor, Trabzonspor karşısında ilk isabetli şutunu 76. dakikada atabildi. Bu top da gol oldu.

88' Abdullah Avcı, Bilal Başacıkoğlu ve Abdulkadir Parmak'ı oyundan çıkardı. Plaza ve Safa Kınalı oyunda.

İki takımın ilk 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe

Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fayçal, Ninga, Max Gradel, Yatabare







