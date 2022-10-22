(ÖZET) Trabzonspor - Sivasspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor , sahasında Sivasspor 'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 9. dakikada Marek Hamsik'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Ligde Kasımpaşa ve Beşiktaş beraberlikleri sonrasında yeniden galip gelen Trabzonspor, 11 maç sonunda 21 puana ulaşırken 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor ise 11 maç sonunda 10 puanda kaldı.





Maçtan dakikalar

GOL | 9. dakika Trabzonspor'da Bakasetas vurdu savunmadan döndü. Sonrasında Marek Hamsik ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Hamsik, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. 1-0.

15. dakika | Sivasspor gole çok yaklaştı. Konuk ekip oldukça organize geldi. Ceza sahası içine yapılan ortada Yatabare kafa vuruşunu yaptı ancak top Uğurcan Çakır'da kaldı.

17. dakika | N'Jie ceza sahası dışından harika vurdu top direkten döndü. Sivasspor bir kez daha beraberlik golüne çok yaklaştı.

21. dakika | Sivasspor yine etkili geliyor. N'jie'nin vuruşunu Uğurcan çeldi. Ardından bu kez Sabia vuruşu yaptı ancak yine sonuç çıkmadı.

37. dakika | Ceza sahası içinde Bakasetas içeriye çevirmeye çalıştı. Orta - şut karışımı top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

Maçın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi...

51. dakikada Sivasspor'da sol kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un ortaya kat ederek ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır çıkardı.

66. dakikada Dia Saba'nın ortasında Mustapha Yatabare'nin kafa vuruşu Uğurcan Çakır'da kaldı.

73. dakikada Trabzonspor'da hızını kullanarak topla Sivasspor savunmasının arkasına kat eden Trezeguet'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş, Dimitris Goutas'ın da müdahalesiyle kornere gitti.

87. dakikada Trabzonspor'da kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan frikiği kullanan Enis Bardhi'nin isabetli şutunu Ali Şaşal Vural çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

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Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hugo, Bartra, Larsen, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Murat, Hakan, Saba, Charisis, Erdoğan, N'Jie, Yatabare