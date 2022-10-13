ÖZET | Trabzonspor - Monaco maç sonucu: 4-0

Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında Trabzonspor Şenol Güneş Stadı'nda Monaco'yu konuk etti. Bordo-Mavili takım deplasmanda 3-1 yenildiği rakibini 4-0 yenerek harika bir galibiyete imza attı. Trabzonspor 6 puana yükselerek gruptan çıkma şansını devam ettirdi.

Trabzonspor'un gollerini 44. dakikada Malang Sarr (KK), 48. dakika Vitor Hugo, 57. dakika Enis Bardhi ve 69. dakikada Trezeguet kaydetti.

Bordo-Mavili takımın yer aldığı H Grubu'nda Ferencvaros da Kızılyıldız'ı sahasında 2-1 mağlup etti.

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(MAÇTAN DAKİKALAR)

9. DAKİKA | Bordo-Mavili takım etkili geldi. Hamsik'in Djaniny savunma arkasına hareketlendi. Vuruşu kalecide kaldı ancak sonrasında ofsayt bayrağı kalktı.

14. DAKİKA | Embolo ceza sahası dışından çok sert vurdu. Uğurcan üstüne gelen topu kornere çeldi.

18. DAKİKA | Bakasetas'ın pasında Umut Bozok altı pas içinde istediği vuruşu yapamadı. Trabzonspor bir kez daha gole çok yaklaştı.

20. DAKİKA | Fofana ceza sahası dışından şansını denedi. Uğurcan Çakır gönderdiği harika şutun gol olmasını izin vermedi.









23. DAKİKA | Ben Yedder'in pasında Embolo ceza sahası içinde topla buluştu. Embolo'nun vuruşuna Hüseyin Türkmen mücadahele etti.

31. DAKİKA | Denswil'in ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Nübel'de kaldı.

36. DAKİKA | Bakasetas ceza sahasına girerken sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top yine Nübel'in üstüne gitti.

39. DAKİKA | Bakasetas bıraktı Gbamin ceza sahası dışından şansını denedi. Harika vuruşa bir kez daha geçit vermedi kaleci Nübel.

GOOOOOOL | 44. dakika Monaco'da Nübel topu çıkarmaya çalışırken M.Sarr'a çarpan top Monaco ağlarına gitti. Trabzonspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

45+3 DAKİKA | Eren Elmalı kaptığı topla rakip ceza sahasına kadar girdi. Vuruşu kaleci Nübel'de kaldı.

İkinci yarı başladı...

GOOOOOOL | 48. dakika Bakasetas'ın ortasında Vitor Hugo topu ağlara gönderdi Trabzonspor durumu 2-0 yapıyor.

GOOOOOOL | 56. dakika'da bu kez sahneye Enis Bardri çıkıyor. Frikikten muhteşem bir gol attı skor 3-0 oluyor.

GOOOOOOL | 69. dakikada Trezeguet skoru 4-0 yaptı. Trabzonspor sahasında gol yağmuruna devam ediyor. Saha içinde büyük sevinç yaşanıyor.

75. DAKİKA | Trezeguet ile bir kez daha gole yaklaştı Trabzonspor. Trezeguet ceza sahası içine girdikten sonra vuruşu yaptı. Nübel gole izin vermedi.

Trabzonspor rakibini 4-0 yenerek 6 puana yükselerek gruptan çıkma şansını sürdürdü.

Trabzonspor-Monaco 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Bardhi, Umut

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Herique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Embolo



