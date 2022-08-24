(ÖZET) Trabzonspor-Kopenhag maç sonucu: 0-0

Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, taraftar desteğini arkasına alarak tur biletini cebine koymayı hedefliyordu. Dev mücadelede tribünler tıklım tıklım doldu, 40 bini aşkın futbolsever Bordo-Mavililer'i destekledi ancak Abdullah Avcı ve öğrencileri, Danimarka devi karşısında golsüz eşitliği bozamadı!

17 şut çektik golü bulamadık!

17 şut çektiğimiz maçta rakip fileleri sarsamadık ve Devler Ligi'nde gruplara kalma şansımızı yitirdik. Bu sonuçla Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi özlemi 11 yıla çıkarken, gruplara kalan ekip de Kopenhag oldu.

Karadeniz ekibi elenmesine rağmen yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

STAT: Şenol Güneş

HAKEMLER: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Dorukhan (Dk. 72 Kouassi), Abdülkadir (Dk. 65 Trezeguet), Bardhi, Djaniny (Dk. 77 Bakasetas), Cornelius

KOPENHAG: Ryan - Diks, Vavro, Khocholava, Lerager (Dk. 84 Lund), Zeca, Daramy (Dk. 62 Mukairu), Claesson (Dk. 77 Haraldsson), Pep Biel (Dk. 77 Karamoko), Falk, Kristiansen

SARI KARTLAR: Bartra (Trabzonspor) - Kristiansen, Claesson, Ryan (Kopenhag)





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Danny Makkelie ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

2' Abdülkadir Ömür ceza alanına girerken içerdeki Bardhi'ye attı, başarılı oyuncu sağ ayağıyla dar açıdan sert vurdu ve top üstten dışarda.

NET POZİSYON KAÇTI!

6' Trabzonspor kontratağında sol kanatta topla buluşan Djaniny hızlıca ceza alanına girdi, çaprazdan şutunda kaleci Ryan gole izin vermedi. Çok net bir pozisyondu...

11' Kopenhag sağ kanattan tehlikeli geldi, yerden içeri çevrilen topta Rasmus Falk sektirerek vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

20' Larsen sağ kanattan ortaladı, ceza alanı arka direğinde Cornelius iki kişinin arasından iyi yükseldi vurdu ancak kaleci Ryan kornere çeldi.

21' Korner kullanıldı, Bartra bu kez vurdu kafayı ancak aut.

24' Abdülkadir orta alanın sağından kazanılan serbest vuruşu kullandı, ceza alanına Djaniny kafayı vurdu ancak farkla aut.

36' Önce sol kanattan Eren ortayı kesti, Dorukhan kafayı vurdu ancak bu şut kaleye doğru gitmedi, Djaniny sağ taraftan topun çıkmasını engelledi ve içeri ortaladı, Cornelius kafayla arkaya çevirdi, Bardhi müsait pozisyonda çok etkisiz bir şut çekti, top kaleci Ryan'da kaldı.

39' Sağ kanattan Daramy ortaladı, ceza yayı üstünde Pep Biel vurdu, top dışarda.

UĞURCAN BAŞARILI!

40' Sağ kanattan Diks ceza alanına ortaladı, Lerager bomboş pozisyonda kale dibinde zor şartlarda vurdu, Uğurcan başarılı. Kopenhag için net bir fırsattı.

YAN AĞLARDA!

41' Bardhi bu kez sol çaprazdan vurdu, top yan ağlarda.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

59' İkinci yarıda tempo ilk devreye oranla daha düşük.

64' Fırtına sağ kanattan korneri kullandı, ön direkte Dorukhan şık bir şekilde topu topuğuyla kaleye göndermek istedi ancak isabet sağlayamadı.

NET FIRSAT KAÇTI!

68' Trezeguet ceza sahasının solunda topu iyi saklayıp, rakibinden kurtardı ve yerden içeri çevirdi, Cornelius da markajdan kurtuldu, çaprazdan vurdu ancak yandan aut. Net bir fırsat daha kaçtı!

RYAN'DAN HARİKA KURTARIŞ!

75' Bardhi sağ kanattan korneri kullandı, Denswill kafayı vurdu, top Zeca'ya çarpıp yön değiştirdi ama Ryan müthiş çıkardı.

90' Mücadelenin sonuna +5 ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona erdi. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde, Kopenhag yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor-Kopenhag 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Leragers, Claesson, Falk, Daramy, Zeca, Pep Biel