(ÖZET) Trabzonspor - Konyaspor maç sonucu: 3-4

Trabzonspor , Konyaspor 'a kendi sahasında kaybetti ve şampiyonluğa resmen havlu attı.

Bordo Mavililer, 3-1 öne geçtiği maçtan 4-3 yenik ayrıldı.

Trabzonspor bu mağlubiyetle 62 puanda kaldı ve Başakşehir'le arasındaki 4 puanlık farkı azaltamadı. İki haftada Başakşehir ve Trabzonspor'a toplam 8 gol atan Konyaspor ise küme düşmeme mücadelesinde harika bir galibiyet alan Konyaspor 36 puana yükseldi.





Maçtan dakikalar...

4' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Marin Anicic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8' Abdülkadir Ömür'ün sağ çaprazdan kaleye gönderiği şut az farkla auta çıktı.

12' Trabzonspor Sörloth'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Orta sahada topu kapan Ekuban, sağ çaprazdan ceza alanına giren Sörloth'u iyi gördü. Sörloth ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak açısını kaybetti. Buna rağmen başarılı golcü çok güzel bir aşırtma vuruşla çaprazdan topu ağlara gönderdi.

20' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Marko Jevtovic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

27' Jens Jonsson'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Deni Milosevic, topu düzelterek sol çaprazdan sert bir vuruş yapıyor. Açıyı iyi kapatan Uğurcan Çakır topu çeliyor.

39' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Ali Şahiner'in ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topa hakim oluyor.

42' Konyaspor, Rijad Bajic'in golü ile maçta eşitliği yakaladı. Ömer Ali Şahiner golde asisti yapan oyuncu...

Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner ilerleyerek ceza alanına ortasını yapıyor. Pozisyonu iyi takip eden Rijad Bajic'in, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47' Abdülkadir Ömür'ün pasıyla topla buluşan Badou Ndiaye'nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top farklı şekilde auta çıkıyor.

53' Trabzonspor penaltı kazandı. VAR kontrolü yapılıyor.

56' Sörloth'un penaltıdan attığı golle Trabzonspor 2-1 öne geçti.

Marin Anicic'in, Alexander Sörloth'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını göstermişti.

61' Novak Trabzonspor adına farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Guilherme'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Filip Novak, arka direkte sol ayağıyla gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

81' Levan Shengelia'nın attığı müthiş frikik golüyle Konyaspor farkı 1'e indirdi.

88' Skubic penaltıdan Konyaspor'a beraberliği getiren golü attı. Skor şimdi 3-3.

90+1' Konyaspor Thuram'ın golüyle Trabzonspor karşısında 4-3 öne geçti.

İki takımın maç kadroları:

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır - Filip Novak - Kamil Ahmet Çörekçi - Manuel Da Costa - Gaston Campi - Abdülkadir Ömür - Anthony Nwakaeme - Badou Ndiaye - Caleb Ekuban - Abdulkadir Parmak - Alexander Sörloth

Yedekler:

Erce Kardeşler - hüseyin Türkmen - 3Abdurrahim Dursun - Joao Pereira - Majid Hosseini - Serkan Asan - Yusuf Sarı - Doğan Erdoğan - Guilherme - Koray Kılınç

Konyaspor:

Ertuğrul Taşkıran - Uğur Demirok - Alper Uludağ - Marin Anicic - Nejc Skubic - Deni Milosevic - Amir Hadziahmetovic - Marko Jevtovic - Jens Jonsson - Ömer Ali Şahiner - Rijad Bajic

Yedekler:

Mücahit Atalay - Ferhat Öztorun - Ali Turan - Guilherme Sitya - Selim Ay - Levan Shengelia - Ali Karakaya - Şener Kaya - Thuram - Erdon Daci