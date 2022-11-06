(ÖZET) Trabzonspor - Konyaspor maç sonucu: 2-2

Trabzonspor , Süper Lig 'in 13. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaştı. Bordo-Mavili takım sahasında ağırladığı rakibini taraftarının da desteğiyle yenerek 3 puana uzanmak istiyordu. Konyaspor ise deplasmanda rakibini mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlıyordu.

'İlk yarı bitti' denirken...

Zorlu mücadele hızlı başladı. 14'te Anastasios Bakasetas penaltıdan fileleri havalandırdı, 27'de Trezeguet bir başka penaltıdan Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi. İlk yarının bitmesi beklenirken, 45+8'de Mame Diouf sahneye çıktı ve takımlar soyunma odasına 2-1'le girdi.

Üçüncü penaltıyı çaldı ama iptal etti

İkinci yarıya da Yeşil-Beyazlılar hızlı başladı. 54'te Hadziahmetovic soldan getirdi, Diouf karambolde zor pozisyonda ağları sarstı ve maça dengeyi getirdi. 82'de Uche Ikpeazu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı, Konyaspor 10 kişi kaldı. 86'da Bartra yerde kaldı, Zorbay Küçük üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası penaltı kararı iptal edildi.

Mücadelenin kalan dakikalarından başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Fırtına 22, Konyaspor 21 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

7' Trezeguet sol kanattan ceza alanına girip, vurdu ancak Sehic gole izin vermedi.

PENALTI!

12' Trabzonspor sağ kanattan korneri kullandı, ceza alanındaki karambolde Adil, Trezeguet'e müdahalede bulundu. VAR kontrolü sonrasında hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

15' Anastasios Bakasetas hata yapmadı ve penaltıda fileleri sarstı. Trabzonspor 1-0 önde.

25' Marek Hamsik uzaklardan vurdu, Sehic harika çıkarttı. Slovak süperstar da Boşnak kaleciyi kurtarışı sonrasında alkışlarla tebrik etti.

PENALTI!

26' Hamsik bu kez ceza yayı üzerinden vurdu, top Michalak'ın eline çarptı ve hakem Zorbay Küçük bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

27' Bu kez topun başına Trezeguet geçti ve Mısırlı oyuncu Sehic'le topu ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

32' Bytiqi uzaktan vurdu, Uğurcan gole izin vermedi.

45' İlk yarının sonuna +8 ekleniyor.

45+6' Adil ortaladı, Diouf harika yükseldi, kafayı vurdu ancak top üst ağlarda.

45+8' Diouf ceza yayı üzerinde Bartra'dan topu harika kurtardı, gelişine vurdu ve çok güzel bir gol attı. Konyaspor farkı 1'e indirdi: 2-1.

45+9' Bakasetas vurdu, dışarı attı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

48' Bakasetas ceza yayının üzerinden çok sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL!

54' Hadziahmetovic sol kanattan çizgiye indi, içeri çevirdi, Uğurcan'ı geçen topu zor pozisyonda Diouf ağlara gönderdi.

79' Konyaspor ceza alanında yaşanan karambolde Bartra kafayı vurdu, Sehic'te kalıyor top.

80' Trezeguet sol kanattan içeri doğru zorladı, yay üzerinden ters ayağıyla sert vurdu, Sehic kornere çeldi.

KIRMIZI KART!

82' Ikpeazu 79. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Bakasetas'a sert bir müdahalede bulundu ve Zorbay Küçük ikinci sarıdan kırmızı kartla İngiliz futbolcuyu oyundan attı. Konyaspor 10 kişi!

PENALTI!

86' Bartra, Uğurcan'ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı, Zorbay Küçük üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI İPTAL!

87' VAR incelemesi sonrası Küçük, bir önceki pozisyonda Bartra elle oynadığı için penaltı kararını iptal etti.

90' Karşılaşmanın sonuna 11 dakika eklendi, böylece mücadele ilk yarıdaki uzatmayla birlikte 110 dakika oynandı.

Mücadele sona erdi.

Trabzonspor - Konyaspor 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Mame Diouf