(ÖZET) Trabzonspor - Konyaspor maç sonucu: 2-1

Trabzonspor , Süper Lig 'de 25. haftanın en kritik maçında Konyaspor 'u ağırladı. Akyazı'da 40 bin taraftarının önünde oynayan Fırtına, Boşnak yıldızı Edin Visca'nın golleriyle 3 puanı kaptı. Sahadan 2-1 galip ayrılan Bordo Mavililer, aradaki puan farkını 12'ye çıkarttı ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. 3 maçlık galibiyet serisine Trabzon'da nokta koyan Konyaspor'a Sokol Cikalleshi'nin golü puan için yeterli olmadı.





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Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Alanya deplasmanına 4'te 4'le gidecek, seriyi 5 maça taşımak için mücadele edecek. Konyaspor ise Kasımpaşa karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

10' Trabzonspor, tehlikeli geldi. Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Abdülkadir, istediği kontrolü yapamadı ve top kaleci Sehic'te kaldı.

GOL | 13' Akyazı'da skor perdesini Visca açtı. Sol kanatta Adil'den çık bir çalımla sıyrılan Cornelius, ceza sahasına koşu yapan Visca'ya ortasını yaptı. Kontrolünü yapan ve Guilherme'yi geçen Boşnak yıldız, sol ayağıyla yerden sert vurdu, ağları sarstı. 1-0.

18' Konyaspor'da Guilherme'nin ceza sahası dışından attığı şutta top farklı şekilde auta çıktı.

21' Siopis, Soner Dikmen'in faulüyle yerde kaldı. Yunan oyuncunun oyunu hemen başlatmasını engelleyen Soner, maçın ilk sarı kartını gören isim oldu.

22' Ceza sahasına yakın bir mesafede topu kontrol eden Bakasetas, Visca'ya pasını aktarmak istedi, Guilherme'den seken top önünde kaldı. Yunan yıldızın yerden sert vuruşunda Sehic, son anda topu kornere çeldi.

23' Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Cornelius'un yaptığı kafa vuruşunda top direkten auta çıktı.

26' Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya Puchacz'tan önce yükselen Rahmanovic, kaleye çok yakın bir pozisyonda istediği kafa vuruşunu yapamadı ve Konyaspor net bir fırsattan yararlanamadı.

30' Nwakaeme, Skubic'in yaptığı faul sonrası yerde kaldı ve Trabzonspor, sol çaprazdan tehlikeli olabilecek bir mesafeden serbest vuruş kazandı. Bakasetas'ın muhteşem şutunda top üst direkten auta çıktı.

32' Trabzonspor, Konyaspor kalesini duran toplarla yokluyor. Bakasetas'ın ceza sahasına yaptığı ortada seken top Cornelius'un önünde kaldı. Danimarkalı forvetin şutunda top savunmadan döndü.

33' Sağ kanattan çok süratli gelen Michalak, önce Puchacz'ı sonra Vitor Hugo'yu çalımladı ve ortasını yaptı. Ceza sahasında araya giren Denswil, son anda hamlesini yaptı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

43' Bakasetas'ın ceza sahasının sol çaprazından attığı şutta kaleci Sehic, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

İlk 45 dakika Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

55' Konyaspor'da Abdülkerim, Cornelius'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

62' Edin Visca'nın ortasında arka direğe seken topa hareketlenen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

62' Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un yerine Djaniny oyuna dahil oldu.

63' Konyaspor'da İlhan Palut'tan 3 değişiklik geldi. Nejc Skubic'in yerine Barış Yardımcı, Ahmed Hassan'ın yerine Sokol Cikalleshi, Soner Dikmen'in yerine Paul-Jose Mpoku oyuna dahil oldu.

GOL | 67' Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Djaniny'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme, inanılmaz işler yaptı. Barış Yardımcı ve Adil Demirbağ'dan şık çalımlarla sıyrılan, adeta topla dans eden yıldız oyuncu, boş durumdaki Visca'ya pasını aktardı. Boşnak yıldız, gelişine vuruşunu yaptı ve Sehic'i geçen top ağlarla buluştu.

70' Trabzonspor'un hızlı hücumunda Siopis'i orta sahada düşüren Guilherme, sarı kart gördü.

71' Trabzonspor'da günün yıldızı Edin Visca'nın yerine Yusuf Erdoğan oyunda. Yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşan Marek Hamsik de Bakasetas'ın yerine oyuna dahil oldu.

73' Konyaspor'da Konrad Michalak, yerini Amilton'a bıraktı.

77' Mpoku'nun ortasına koşu yapan Rahmanovic, kaleye yakın mesafede kafa vuruşunu yaptı. Açıyı iyi kapatan Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

78' Konyaspor'da Rahmanovic'in yerine Endri Çekici oyunda.

82' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yerine Berat Özdemir, Nwakaeme'nin yerine Kouassi oyunda.

GOL | 83' Konyaspor, aradaki farkı 1'e indirdi. Hadziahmetovic'in ortasına hareketlenen Cikalleshi, ceza sahasında topu göğsüyle yumuşattı, dönerek harika bir vuruş yaptı ve Uğurcan'ı geçen top ağlarla buluştu.

85' Konuk takım, beraberlik golünü arıyor. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin uzak direğe attığı şutta top direğin yanından auta çıktı.

90+3' Sağ kanattan atağa kalkan Yusuf Erdoğan topu orta alandaki Djaniny’e gönderdi. Djaniny’nin ceza sahasının soluna yönlendirdiği topu yakalayan Kouassi’nin vuruşu kalecide kaldı.

Mete Kalkavan, son düdüğü çaldı ve sahadan 2-1 galip ayrılan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Karşılaşma sonunda hakeme itirazlarda bulunan İlhan Palut kırmızı kart gördü.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Dorukhan Toköz, Denswil, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Dk. 70 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Berat Özdemir) , Edin Visca (Dk. 70 Yusuf Erdoğan), Nwakaeme (Dk. 82 Kouassi), Cornelius (Dk. 61 Djaniny)

KONYASPOR: İbrahim Sehic - Skubic (Dk. 63 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 64 Mpoku), Hadziahmedovic, Konrad Michalak (Dk. 73 Amilton), Rahmanovic (Dk. 77 Endri Çekici), Zymer Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 63 Cikalleshi)

GOLLER: Dk. 13 - Dk. 67 Edin Visca (Trabzonspor) - Dk. 82 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

KIRMIZI KART: İlhan Palut (TD) (Maçın ardından) (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Soner Dikmen, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)