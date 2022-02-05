(ÖZET) Trabzonspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in lideri Trabzonspor , 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı ağırladı. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavili ekip tamamen dolu tribünler önünde oynadığı maçı Visca'nın golüyle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırarak 17 maçlık iç saha serisini 18 maça çıkardı. Bu sonuçla Fırtına Konyaspor'la arasındaki puan farkını yeniden 9'a çıkardı. Son 5 maçından 15 puan çıkaran Kasımpaşa ise aldığı bu mağlubiyetle galibiyet serisi sona ermiş oldu.

Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 57'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 27 puanda kaldı.





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Maçtan dakikalar

Mücadelenin 4. dakikasında Kasımpaşa tehlikeyi yaratan taraf oldu. Orta alanda kazanılan topu sağ kanattan Mortadha Ben Ouannes topu aldı, içeriye ortaladı, Umut Bozuk gelişine vuruşunu yaptı ancak top Uğurcan'da kaldı.

Visca sahnede

GOL | Maçın 6. dakikasında Edin Vsica sahneye çıktı ve Trabzonspor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Sol kanattan topu alan Andreas Cornelius, ceza sahası dışındaki Dorukhan'a gönderdi o, hemen penaltı çizgisi üzerindeki Visca'yı düşündü, Visca sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

14. dakikada Trabzonspor bir kez daha gole yaklaşan taraf oldu. Orta alanda topu alan Abdulkadir, savunma arkasına sarkan Andreas Cornelius'a gönderdi onun aşırtma vuruşu dışarı gitti.

Maçın 18. dakikasında Trabzonspor tehlikeli bir ataktan yararlanamadı. Visca, savunma arkasına sarkan Dorukhan'a iyi pas gönderdi sağ kanattan topu alan Dorukhan yerden içeriye gönderdi ancak savunma araya girdi.

Kasımpaşa tehlikeli geldi

20. dakikada bu kez gole yaklaşan ekip Kasımpaşa oldu. Sağ kanattan bir kez daha topu alan Florent Hadergjonaj çok iyi ortaladı arka direkte Eren vuruşunu yaptı, top Uğurcan'da kaldı. Bir dakika sonra yine Kasımpaşa tehlikeli geldi. Orta alanda kazanılan serbest vuruşu bekletmeden kullanan Florent Hadergjonaj savunma arkasındaki Travnik'i gönderdi onun etkisiz vuruşu Uğurcan'da kaldı.

Maçın 30. dakikasında Kasımpaşa net pozisyondan yararlanamadı. Sağ kanattan Florent Hadergjonaj içeriye ortaladı savunma topu karşıladı dönen topa Evren Eren Elmalı gelişene vurdu top üstten auta gitti.









40. dakikada Trabzonspor rakip savunmayı geçemedi. Ceza sahasına yakın bir bölgede topu alan Anthony Nwakaeme topuğuyla Peres'e nefis bir top gönderdi, ancak Peres pozisyonunu kaybedince savunma araya girdi.

İlk yarının son anlarında büyük heyecan

İlk yarının son anlarında Kasımpaşa net pozisyondan yararlanamadı. 45. dakikada Haris Hajradinovic'in sağ kanattan yaptığı ortada seken top penaltı noktasında Umut'un önüne düştü onun vuruşu savunmadan döndü. Dönen topa Ahmet Engin vurdu bu kez Denswill savunmada karşıladı. Ardından dönen topa bu kez Eren gelişine vurdu ancak top üstten farklı şekilde auta gitti.

Bu pozisyon aynı zamanda ilk yarının da son pozisyonu oldu. Trabzonspor soyunma odasının yolunu 1-0'lık üstünlükle gitti.

Mücadelenin 2. yarısına Kasımpaşa oyuncu değişikliği yaparak başladı. Travnik ve Ahmet çıktı, Valentin Eysseric ve Mamadou Fall oyuna giren isimler oldu.

51. dakikada Kasımpaşa tehlikeyi yaratan taraf oldu. Kasımpaşa'da Mamadou Fall sağ kanattan içeriye iyi girdi pasını Haris Hajradinovic'e gönderdi, o yanındaki Florent Hadergjonaj'a bıraktı onun ortasında savunma araya girdi.

Maçta dakikalar 61'i gösterdiğinde Trabzonspor tehlikeli geldi. Savunma arkasına gönderilen topu Andreas Cornelius kontrol etti ve vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Kasımpaşa direği geçemedi

Maçın 68. dakikasında Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Eysseric'in vuruşunda top direkten döndü. Kasımpaşa'da Valentin Eysseric kaleyi cepheden gören bir noktadan sağ ayağıyla müthiş vurdu ancak top direkten oyuna alanına geri geldi.

Ortalık karıştı! 2 kırmızı kart birden

Maçın 75. dakikasında Bruno Peres ile Eysseric arasında yaşananların ardından Zorbay Küçük iki oyuncuyu da yanına çağırdı. Sarı kartını tam gösterecekken kendisini alkışlayan Bruno Peres'e 2. sarı karttan kırmızı kartı gösterdi. Kasımpaşa'da ise Eysseric önceden sarı kartı bulunması nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Böylece her iki takım da oyuna 10 kişi ile devam edecek.

Bu yaşananların ardından Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu da kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Maçın 79. dakikasında Trabzonspor farkı 2'ye çıkartma şansını değerlendiremedi. Sağ kanattan topu alan Serkan arka direğe doğru müthiş kesti orada kafayı Andreas Cornelius ancak top Ertuğrul'da kaldı.

90+4. dakikada Kasımpaşa skoru eşitleme şansından yararlanamadı. Sol kanatta kullanılan köşe vuruşunu savunma karşıladı, dönen topa Mamadou Fall ceza sahası dışından vurdu ancak top üstten auta gitti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Trabzonspor - Kasımpaşa 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

Maçtan notlar

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta 12 kez bordo mavili, 6 kez ise lacivert beyazlı ekip galip geldi. Her iki takım 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Medical Park Stadyumu’nda bugüne kadar oynanan maçlarda ev sahibinin üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, Trabzon’da oynanan 13 maçın 8'sini kazanırken, konuk ekip 3 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Evinde 17 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Trabzonspor, bugünkü karşılaşmadan kayıpsız ayrılarak yenilmezlik serisini 18’e çıkarmak istiyor. 24’üncü haftada lider Trabzonspor’a konuk olan Kasımpaşa, bugünkü karşılaşmadan galip ayrılması halinde tarihinde ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Transferler kadroda

Trabzonspor, şampiyonluk yarışının hızlandığı haftalarda Kasımpaşa karşısına ikinci devre transferleriyle çıktı. Bordo mavililerin yeni transferleri Edin Visca ve Puchacz ilk 11’de, Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Jean Evrard Kouassi yedek kulübesinde yer aldı. Kouassi, bugün sahaya çıkması halinde bordo mavili formayla siftah yapacak.

Lig’in 21’inci haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında hafif sakatlık geçiren bordo mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına da katılmamıştı. Bu hafta salonda takımdan ayrı çalışma yapan ‘Grande’ lakaplı Hamsik, gelecek haftalarda oynanacak mücadeleler için bugünkü karşılaşmada riske edilmedi. Bordo mavililerde sakatlığı devam eden Fode Koita da bugünkü karşılaşmada yer almıyor.

'Yedek güç' Bakasetas

Covid-19’a yakalanan ve idmanlara katılmayan Bakasetas, son yapılan testlerinin negatif çıkması ve oynayabilecek durumda olması nedeniyle ‘yedek güç’ olarak kulübede forma şansı bekleyecek.

Lig’in 22’nci haftasında oynanan Giresunspor maçında gördüğü sarı kart sonrası oyundan alınan ve sahadan ayrılırken direkt soyunma odasına giden Hüseyin Türkmen geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray karşılaşmasında forma giyememişti. Teknik Direktör Avcı, Hüseyin Türkmen’e cezası biten Hüseyin Türkmen’i bugün oynanan Kasımpaşa kadrosuna dâhil etmedi.

Nwakaeme gol arayacak

Trabzonspor’da ligin 16’ıncı haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlık geçiren ve sonrasında Covid-19’a yakalandığı için yeşil sahadan uzak kalan Nweakaeme, bugün Kasımpaşa karşısında takımı için gol arayacak.

Cornelius rekor peşinde

Lig’de gol krallığında Karagümrüklü oyuncu Pesic’in ardından 11 golle ikinci sırada bulunan Danimarkalı oyuncu Cornelius, Kasımpaşa filelerini havalandırırsa 2019-220 sezonunda forma giydiği Parma’daki başarısını yakalayacak. Andreas Cornelius, gol krallığı ve kariyerinin rekorunu kırmak hedefiyle bugün sahaya çıktı.

Kasımpaşa'nın eksikleri

Kasımpaşa da Trabzon deplasmanında kadrosunda eksiklerle karşılaşacak. Kart cezalısı olan Donk ile sakatlıkları bulunan Bruma ve Eysseric sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

5 oyuncuya uyarı

Trabzonspor’da gelecek hafta oynanacak kritik Konyaspor karşılaşması öncesinde 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Covid-19’u atlatan ve kadroda bulunan Bakasetas, Manolis Siopis, Bruno Peres, Uğurcan Çakır ve Djaniny bu hafta karşılaşmada sarı kart görmesi halinde haftaya Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kart sınırında bulunan 5 oyuncuya bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasında risk almamaları ve kart görmemeleri için uyardı.

Biletlerin yüzde 90'ı satıldı

Bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yarışının hızlandığı haftalarda takımlarına olan desteklerini sürdürüyor. Taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşması için tribünleri doldururken maçın biletleri yüzde 90’a yakın oranda satıldı. 40 bin 782 bilet satışa çıkarken, biletlerden 36 bin 428’i satıldı.