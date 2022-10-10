(ÖZET) Trabzonspor-Kasımpaşa maç sonucu: 0-0

Trabzonspor , Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, İstanbul ekibi karşısında büyük fırsat tepti. Gecenin diğer maçında Medipol Başakşehir sahasında Sivasspor 'a 2-0 kaybetti. Bordo-Mavililer, Paşa karşısında kazansa haftayı lider kapatacaktı fakat Avcı'nın öğrencileri taraftarı önünde bir türlü aradığı golü bulamadı.

Başladığı gibi bitti

Son haftaların formda takımı Kasımpaşa iyi savunmayla Trabzonspor'u kilitlemeyi ve kalesini gole kapatmayı başardı. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

3 maç 7 puan...

Bu sonuçla Fırtına beraberlikle yetindi, puanını 17'ye yükseltti. Haftayı 18 puanlı Adana Demirspor lider kapattı. Kasımpaşa ise Galatasaray mağlubiyeti sonrasında Ümraniye ve Gaziantep FK galibiyetlerinin ardından Akyazı'da da Trabzonspor'dan 1 puanı kapmayı başardı. Şenol Can'ın öğrencileri de puanını 13 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

20' Trezeguet sol kanattan içeri ortaladı, penaltı noktası üzerinden Bakasetas müsait pozisyonda kafayı vurdu, yandan dışarda.

29' Eysseric ceza yayının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ancak Uğurcan köşeye giden şutu kornere çeldi.

44' Siopis çok uzaklardan şansını denedi ancak üstten aut.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

57' Trezeguet soldan Yusuf'a verdi, Yusuf tekte Hamsik'e bıraktı, Slovak yıldız vurdu, kaleci Ertuğrul çıkardı.

78' Trezeguet savunma arkasına sarkan Gomez'i gördü, açısını kaybeden Uruguaylı forvet sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

90' Mücadelenin sonuna +5 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi, Akyazı'da kazanan yok!

Trabzonspor-Kasımpaşa 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Yusuf Yazıcı, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet, Maxi Gomez.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken



